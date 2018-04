Söder fordert "Deutschklassen" mit Wertekunde: FDP-Politikerin widerspricht ihm

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erntet Kritik für seinen Vorschlag, dass Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien erst dann im normalen Schulunterricht lernen sollen, wenn sie "unsere Sprache sprechen und unsere Werte verstehen". Die Integrationsexpertin der FDP-Bundestagsfraktion, Linda Teuteberg, bezeichnete den Vorstoß in der "Augsburger Allgemeinen" (Montag) als "unausgegoren".



Greift der Söder-Effekt? CSU knapp vor absoluter Mehrheit



Deutsche Sprache und deutsche Werte sind wichtig



"Ab wann und bei welchem Sprachniveau sollen die Migrantenkinder dann zusammen mit einheimischen Schülern lernen, was für die Integration ebenfalls wichtig ist?", fragte sie. Wie wolle man bei Kindern prüfen, ob sie ausreichend "unsere Werte" teilen? Richtig an Söders Forderung sei aber, dass sowohl die deutsche Sprache als auch deutsche Werte besonders wichtig für die Integration seien.



Integration braucht gute Bildung



Nach Ansicht der Sprecherin für Migrations- und Integrationspolitik der Grünen-Bundestagsfraktion, Filiz Polat, ist eine rasche Inklusion von Flüchtlingen in die Regelklassen notwendig. "Der Zugang zu guter Bildung ist zentral für erfolgreiche Integration", betonte sie. "Wir brauchen dringend eine ausreichende Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Fluchthintergrund, die sich tatsächlich an deren Bedürfnissen orientiert."



Söder will "Deutschklassen"

Söder hatte in der "Bild am Sonntag" Werte-Unterricht für Kinder von Migranten gefordert. Dafür sollen in Bayern - wie angekündigt - statt den Übergangsklassen an den Schulen sogenannte Deutschklassen eingeführt werden. Das sind Ganztagesklassen mit kleinerer Klassenstärke. Dort solle den Kindern intensiv die Sprache vermittelt werden, aber gleichzeitig auch Wertekunde.