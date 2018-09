Sind die Blähungen der Besucher schuld? Methan-Ausstoß während Oktoberfest stark erhöht

Auf der Wiesn darf es gerne von allem ein bisschen mehr sein: Mehr Bier, mehr Ausschnitt, mehr Kosten - und auch mehr Methan. Forscher der Technischen Universität München haben nämlich herausgefunden, dass sich der Methangehalt in der Luft während des Münchner Oktoberfestes stark erhöht.

Und das liegt nicht, wie man zunächst meinen könnte, an den Ausdünstungen der Wiesn-Besucher nach allzu reichlichem Bier- und Hendlgenuss. Aber nah dran: Schuld an dem erhöhten Methan-Ausstoß ist unter anderem das Abwasser in Toiletten. Aber auch Abwasser von Gastronomiebetrieben sowie die Gasgrills und Heizstrahler in den Festzelten und Buden treiben den Gehalt des Gases in die Höhe. Rund sechs Millionen Menschen besuchen jährlich das Oktoberfest. Doch sie sind nicht schuld am zusätzlichen Methan-Ausstoß, sagt Jia Chen, Ingenieurin und Professorin für Umweltsensorik.

"Noch nicht einmal die Hälfte aller Menschen produziert überhaupt Methan - und wenn, dann nur ein paar Mikrogramm pro Sekunde, sodass selbst bei einer Rekord-Wiesn niemals die von uns gemessenen Werte erreicht werden könnten", betont die Wissenschaftlerin. Die Methan Konzentration in der Luft sei in München aber auch außerhalb der Oktoberfestwochen leicht erhöht. Während der Wiesn habe sie aber teils fünf Mal so hoch gelegen wie vor und nach dem Fest.

Zufällig entdeckt: Hoher Methan-Ausstoß während Wiesn

Jia Chen und ihr Team waren ganz zufällig während einer internationalen Studie zum Ausstoß von Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Methan auf die erhöhten Werte gestoßen. "Dabei ist uns aufgefallen, dass mit dem Wiesn-Beginn der Methan-Ausstoß in der Stadt merklich angestiegen und nach dem Oktoberfest wieder auf den ursprünglichen Stand gesunken ist", so die Professorin.

Explosionsgefahr bestehe aber nicht. Es handele sich nur um Konzentrationen von ein paar Teilchen Methan pro einer Million Luftteilchen. "Um explosiv zu sein, müsste der Methan-Anteil zehntausendfach höher sein."

Doch der Methan-Ausstoß hat schwerwiegende Auswirkungen auf die Umwelt: Das Treibhausgas beschleunige die Erderwärmung über 100 Jahre hinweg 28 Mal stärker als Kohlendioxid. Seit 2006 nimmt der weltweite Methan-Ausstoß zu, ohne dass die Gründe ganz klar sind. Die Forscher wollen nun mit zwei Messstationen auf Dächern nahe der Wiesn den Methan-Ausstoß genauer untersuchen. Sie hoffen, den Ursachen weiter auf die Spur zu kommen, und wollen Maßnahmen entwickeln, die Emissionen zu senken - nicht nur beim Oktoberfest, sondern auch in Städten und bei anderen Volksfesten.