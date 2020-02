Sicherheitsalarm bei der Bahn nach Zugunglück in Italien: Unfall-Weiche wurde in ganz Europa verbaut

Eine Woche nach dem tödlichen Bahnunfall in Norditalien haben die Ermittler vor Gefahren durch ein neu eingesetztes Bauteil einer Weiche gewarnt. Marco D'Onofrio, Direktor der für Bahnsicherheit zuständigen Stelle, sagte am Donnerstag bei einer Anhörung im Senat in Rom, er bereite einen EU-weiten Sicherheitsalarm vor. Das von der italienischen Bahn vor der Entgleisung eingebaute Produkt eines Zulieferers werde in ganz Europa verkauft, erläuterte auch der ermittelnde Staatsanwalt Domenico Chiaro in Lodi.

Der Hochgeschwindigkeitszug war am Donnerstag vergangener Woche auf der Strecke zwischen Mailand und Bologna in der Region Lodi (Lombardei) verunglückt. Zwei Lokführer starben, 31 Menschen wurden verletzt, als die Lok sich vom Restzug löste. Dass eine Weiche eine Rolle spielte, hatten die Ermittler früh vermutet. Der Staatsanwalt sagte, die Untersuchungen hätten ein Problem mit der Elektrik bestätigt.

Das Teil sei in der Nacht zuvor bei Wartungsarbeiten eingesetzt worden. Nach Angaben von D'Onofrio sollen nun die zuständigen Behörden der anderen EU-Länder über die Risiken durch das Teil, ein "Stellglied", informiert werden. Die Bahn in Italien habe den Einbau offenbar schnell gestoppt.

