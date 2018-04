U-Boot in der Nordsee aufgetaucht: In der dänischen Nordsee wurde ein seltenes deutsches U-Boot gefunden, das wohl aus dem zweiten Weltkrieg stammt. Laut dem dänischen Seekriegs-Museum in Jütland wurde das U-Boot 1945, zwei Tage vor Kriegsende in Europa von einem britischen Kampfflieger zwischen der Nordküste Dänemarks, der Südküste Norwegens und der Südwestküste Schwedens versenkt.



Eines von zwei eingesetzten Modellen

Während des Krieges wurde nur zwei U-Boote dieses Modelles eingesetzt. Das Zwillings-U-Boot wird gut erhalten in Bremerhaven aufgewahrt. Gegenüber der Nachrichtenagentur "Ritzau" äußerte sich der Direktor des Seekriegs-Museums Jütland zum Fund: "Das ist ein ganz besonderes U-Boot. Es war das modernste, das die Deutschen im Krieg gebaut haben. Topmodern und seiner Zeit weit voraus ."



Derzeit untersuchen Wissenschaftler das Wrack in der Nordsee. Es wurde in 123 Metern Tiefe gefunden. Pläne es aus der Tiefe zu holen, gibt es wohl derzeit nicht, obwohl sich Wertgegenstände im Innenraum befinden könnten. Derzeit gehen die Forscher davon aus, dass jemand mit dem U-Boot fliehen wollte, als sich die deutsche Kapitulation abzeichnete.