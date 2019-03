Selbstmord-Challenge: Ist "Momo" wieder da? Horrorfigur taucht in Kindervideos und Fortnite auf

Geht der Schrecken vor Momo wieder los? Die Horrorfigur soll neuerdings in Videos bei Youtube oder dem Computerspiel Fortnite auftauchen. Was hat es damit auf sich?

Das angeblich tote Mädchen "Momo" tauchte zuerst auf Whatsapp als Kettenbrief auf

Nun ist es auch außerhalb von Whatsapp zu sehen

Besonders perfide: "Momo" taucht in Kindervideos auf Youtube auf

Außerdem ist sie im Computerspiel "Fortnite" zu sehen

Momo-Erfinder Keisuke Aiso hat die Horrerfigur offenbar vernichtet

Bereits im letzten Jahr kursierte die "Momo-Challenge" vermehrt auf WhatsApp. Über einen Kettenbrief gelang sie an verschiedene Nutzer und erreichte auch Franken. Die Polizei Mittelfranken warnte im November 2018 ausdrücklich vor dem vermeintlichen Geist des toten Mädchens "Momo", der Jugendliche über den Messenger-Kanal zu gefährlichen Mutproben herausfordert. Für ein Kind aus Frankreich kam allerdings jegliche Warnung zu spät. Der 14-jährige Junge nahm sich auf Grund des Spiels das Leben. Wie die Momo-Challenge genau abläuft und welche Auswirkungen sie auf Franken hatte, lesen Sie in unserem ausführlichen Artikel zum Thema.

Update, 11.03.2019: Erfinder tötet Momo

Der japanische Künstler Keisuke Aiso (43), Erfinder der Skulptur "Mother Bird", hat in einem Interview mit dem Magazin The Sun bekannt gegeben, dass er seine Figur vernichtet hat. Die Figur wird im Internet als "Momo" für die gleichnamige Challenge missbraucht, für die sich Aiso mitverantwortlich fühlt.

Um den Internet-Spuk ein Ende zu setzen, hat Aiso nun offiziell verkündet: "Es gibt sie nicht mehr, sie sollte nie von Dauer sein. Die Kinder können beruhigt sein, Momo ist tot - sie existiert nicht mehr und der Fluch ist weg." Die Kunstfigur ist tot und soll verdeutlichen, dass hinter dem angeblichen Fluch nur eine ausgedachte Geschichte steckt.

Momo-Challenge kehrt zurück - aber nicht auf WhatsApp

Nun ist Momo wieder zurückgekehrt und tyrannisiert dieses mal eine andere Plattform. Wie die englische Zeitschrift "Daily Mail" berichtet, ist Momo neuerdings auch auf Youtube präsent. Besonders erschreckend: Die Gruselfigur soll in Videos für Kinder erscheinen. Sie taucht mitten in Cartoons wie "Peppa Wutz" oder in Videos über das Computerspiel "Fortnite" auf.

Plötzlich Gewaltszenen in angeblich kinderfreundlichen Videos

Nun warnen auch mehrere Schulen in England vor den Videos. Sie erhielten besorgte Briefe der Eltern, woraufhin die Schulleitungen Mitteilungen auf den Social Media Kanälen und ihren Internetseiten veröffentlichte. Wie eine Grundschule aus Haslington berichtet, würden die Videos erst kinderfreundlich sein und anschließend Gewaltszenen zeigen. Wer genau für die Verbreitung der Momo-Challenge verantwortlich ist und wer der Urheber des Bildes ist, konnte bislang noch nicht festgestellt werden.

Immer wieder sorgen Kettenbriefe in sozialen Netzwerken für Aufregung. So machte im Frühjahr 2018 das Selbstmordspiel "Blue Whale Challenge" die Runde. Dieses forderte Gerüchten zufolge sogar einige Todesopfer. Vor der Blue Whale Challenge warnte die Polizei, unter anderem in Oberfranken.