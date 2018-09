SEK-Einsatz: Bewaffneter Mann droht, Kind aus drittem Stock zu werfen

Am Mittwochmorgen hat ein Familienvater in Krefeld damit gedroht, eines seiner Kinder aus dem dritten Stock eines Hauses zu werfen. Der Vorfall löste einen Polizeieinsatz aus, in dessen Verlauf der 30-Jährige von Spezialkräften der Polizei festgenommen werden konnte.

Wegen drohender Abschiebung: Vater will Kind von Balkon werfen

Nach Informationen der Deutschen Presseagentur sollte die aus Albanien stammende Familie am frühen Mittwochmorgen abgeschoben werden. Der 30-Jährige lebt mit seiner Frau und drei Kindern in einer Krefelder Flüchtlingsunterkunft. Als Mitarbeiter des Ausländeramtes die Abschiebung vollstrecken wollten, habe der Familienvater die Mitarbeiter zunächst mit einem Messer bedroht. Anschließend soll der 30-Jährige gedroht haben, eines seiner Kinder vom Balkon der Wohnung zu werfen. Die Beamten konnten den Mann jedoch festnehmen.

Laut Polizeiangaben gab es bei dem Vorfall keine Verletzten. Nach Informationen der Rheinischen Post soll die Situation der Familie nun erneut geprüft werden, die Abschiebung stehe allerdings weiterhin fest.