Deutscher Tourist stirbt bei Schwimmunfall vor Phukhet

Ein deutscher Urlauber wurde vor der Ferieninsel Phuket beim Baden im Meer von einem Motorboot angefahren und tödlich verletzt. Der 63 jährige wurde am Freitag (22. November 2019) außerhalb des markierten Bereichs von einem Bootspropeller getroffen und erlitt tiefe Fleischwunden am linken Arm und Bein, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Keine Rettung mehr für den deutschen Tourist

Der Tourist wurde in ein Krankenhaus gebracht, doch die Ärzte konnten sein Leben nicht mehr retten. Er war erst am Donnerstag in Phuket eingetroffen.