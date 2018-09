Schwerstarbeit: 250 Kilo Kartoffeln von Feld gestohlen

Von einem Feld in Langgöns im hessischen Landkreis Gießen hat ein bisher Unbekannter 250 Kilo Kartoffeln gestohlen. Laut Angaben der Polizei Gießen hatte der Landwirt, der die Fläche bewirtschaftet, den Diebstahl am Montag bemerkt. Nach Informationen der "Gießener Allgemeinen" hat er nun Anzeige erstattet. Den Ermittlern zufolge seien Diebstähle in einer solchen Größenordnung äußerst selten, da es schwierig sei, die Kartoffeln aus dem Boden zu graben.

Noch mehr kuriose Diebstähle: 100 Eis am Stiel aus Schulkantine verschwunden