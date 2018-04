Blutiges Drama auf Hamburger Kiez: Frau (26) von ihrem Freund niedergestochen

Wie die Polizei Hamburg berichtet, wurde in der Nacht zum Sonntag eine 26-Jährige im Hamburger Stadtteil St. Pauli mit lebensgefährlichen Verletzungen gefunden. Nun hat sich ein Tatverdächtiger gestellt.



Tatverdächtiger ist Freund des Opfers

Im Rahmen der Ermittlungen der Mordkommission geriet ein 26 Jahre alter Mann in den Fokus der Ermittler. Bei ihm handelt es sich nach den bisherigen Erkenntnissen um den Freund der verletzten 26-Jährigen.



Am Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr erschien dieser aus eigener Veranlassung gemeinsam mit einem Rechtsanwalt am Polizeikommissariat und teilte mit, dass die Polizei nach ihm suche. Aufgrund des gegen ihn angenommenen Tatverdachts nahmen die Beamten ihn vorläufig fest.



Was war passiert?

Zeugen wurden in Hamburg auf eine Frau aufmerksam, die sich zwischen zwei in einem Parkstreifen abgestellten Fahrzeugen abstützte und kurze Zeit später zusammenbrach. Kurz zuvor hatte die Geschädigte dort offenbar Kontakt zu zwei Männern. Laut Medienberichten wurde die Frau mit einem Messer attackiert. Nach dem Zusammenbruch der Frau verständigten die Zeugen Rettungskräfte.



Nach den bisherigen Erkenntnissen erlitt die Frau eine Kopfverletzung und eine stark blutende, lebensgefährliche Messerstichverletzung im linken Oberschenkel. Sie musste reanimiert werden und wurde in einem Krankenhaus notoperiert.



Gesundheitszustand stabil

Der Gesundheitszustand der 26-Jährigen hat sich inzwischen stabilisiert. Die Ermittler stehen bereits in Kontakt mit ihr, sie konnte bislang aber noch nicht vernommen werden. Der Tatverdächtige wird noch heute einem Haftrichter zugeführt. Die weiteren Ermittlungen der Mordkommission zum Tathergang und den genauen Hintergründen dauern an.