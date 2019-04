Schwelm/NRW: Mann stirbt in Schrottpresse

Am Montag, dem 15. April 2019 befand sich ein 55-jähriger Mann in für Wartungsarbeiten in einer Schwelmer Metallpresse. Aus bisher ungeklärten Gründen, schaltete sich die Maschine währenddessen ein und tötete den Mann.

Polizei geht von Unglück aus

Wie die Polizei berichtet, gehe man von einem tragischen Unfall aus. Der Mann gehörte zu einer Firma, die zur Wartung der Maschine engagiert wurde. Als die Rettungskräfte eintrafen, war der Mann bereits tot. Die Feuerwehr barg die Leiche, nachdem die Polizei alle Spuren sichern konnte. Einige Unfallzeugen mussten von Notfallseelsorgern betreut werden. Ein Zeuge wurde laut Feuerwehr ins Krankenhaus eingeliefert.

