Schwarzes Loch verschlingt Stern: Forscher dokumentieren Gezeitenkatastrophe

Schwarze Löcher gehören zu den größten Geheimnissen unseres Universums. Die Funktionsweisen und Fähigkeiten eines Schwarzen Lochs übersteigen die Vorstellungskräfte der meisten Menschen und vielleicht sind sie gerade deswegen so faszinierend für uns.

Nachdem dieses Jahr zum ersten Mal das Bild eines schwarzen Lochs veröffentlich wurde, konnten Wissenschaftler nun eine weitere Prämiere feiern: Mit Hilfe eines Weltraumteleskops war es erstmalig möglich ein schwarzes Loch detailliert dabei zu beobachten, wie es einen ganzen Stern zerrissen hat.

Schwarzes Loch verschluckt Stern - sichtbar dank Weltraumteleskop

Aufgrund seiner gigantischen Masse besitzen schwarze Löcher eine unvorstellbar große Anziehungskraft, durch die ganze Planeten und Sterne angezogen werden. Die Körper kreisen dann auf den Außenbahnen des Lochs immer weiter auf dessen Zentrum zu, bis sie letztendlich im Mittelpunkt regelrecht "zerrissen" werden. Wird dadurch ein Stern "zerrissen", so bezeichnet man den Vorgang als Gezeitenkatastrophe, auch "tidal disruption event" genannt.

Einer Pressemitteilung der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA zufolge war es Wissenschaftlern nun möglich gewesen dieses Phänomen erst vor kurzem zu beobachten. Unter der Zuhilfenahme eines speziellen Weltraumteleskops, konnten die Wissenschaftler eine Gezeitenkatastrophe beobachten und währendessen detaillierte Aufnahmen und Werte des Ereignisses abzuspeichern. Die so erlangten Daten seien "unfassbar hilfreich, um ein physikalisches Modell dieses Ausbruchs zu erstellen", erklärte der Astronom Thomas Holoien vom kalifornischen Carnegie-Obervatorium in der Pressemitteilung.