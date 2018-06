Schüsse in US-Zeitungsredaktion "Capital Gazette": Mehrere Tote - Verdächtiger festgenommen

Ein Mann hat in einer Zeitungsredaktion in Amerika um sich geschossen



Ersten Angaben zufolge wurden vier Menschen getötet



Annapolis

Capital Gazette

In einer Zeitungsredaktion innahe der US-Hauptstadt Washington sind am Donnerstag mehrere Menschen erschossen worden. Der Tatort ist der Newsroom der Zeitung "", wie der zuständige Bezirkssheriff, Ron Bateman, in einem Live-Telefonat dem Sender Fox News sagte. Örtliche Medien berichteten von vier Toten.Ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Die Polizei hat nach Medienberichten das betroffene Gebäude geräumt und die Bevölkerung aufgerufen, sich fernzuhalten. Spezialkräfte suchten nach möglichen Sprengsätzen. Die Gegend wurde weiträumig abgesperrt.Die "Capital Gazette" zählt zu den ältesten Tageszeitungen in den USA. Die Stadt Annapolis ist die Hauptstadt des Bundesstaates Maryland.