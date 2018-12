Schüsse auf Weihnachtsmarkt: Zwei Tote, 13 Verletzte in Straßburg - Täter angeschossen und auf der Flucht

Terror-Angriff auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt: Im ostfranzösischen Straßburg sind am Dienstagabend zwei Menschen getötet worden. Mindestens 13 Menschen wurden laut dpa bei der Attacke verletzt, die sich auf dem Weihnachtsmarkt der Stadt ereignet hat. Die Polizei geht von einem terroristischen Hintergrund aus.

Anti-Terror-Spezialisten der Pariser Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen übernommen. Die Untersuchung wurde unter anderem dem Inlandsgeheimdienst DGSI übergeben, wie Justizkreise der Deutschen Presse-Agentur in Paris bestätigten.

Schüsse auf Straßburger Weihnachtsmarkt: Täter auf der Flucht

Der Angreifer befinde sich auf der Flucht, bestätigte die Polizei in Straßburg der Deutschen Presse-Agentur. Er ist nach Angaben des französischen Innenministers Christophe Castaner der Polizei bekannt. Der vermutlich radikalisierte Mann sei vor seiner Flucht von patrouillierenden Soldaten verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Polizei.

In einer Pressemitteilung um 22.15 Uhrhatte die Präfektur des Départements Bas-Rhin mitgeteilt, dass gegen 20 Uhr eine bewaffnete Person den Rand des Weihnachtsmarktes an der Corbeau-Brücke in Richtung der Rue des Orfèvres betreten habe. Die Person eröffnete das Feuer und verletzte mehrere Personen. Die vorläufige Bilanz (Stand 22:15 Uhr) umfasse 13 Opfer, darunter 2 Tote, 7 Schwerverletzte und 4 leichte Verletzungen.

Wie der Nachrichtensender Franceinfo ergänzend berichtete, riegelte die Polizei Teile der Innenstadt ab. Die Polizei bat auf Twitter darum, keine falschen Informationen zu verbreiten.

Am Grenzübergang kontrollierte die Polizei am Abend Autos, die von Deutschland nach Frankreich fuhren, wie eine dpa-Reporterin berichtete."Wir verstärken (...) aktuell die Kontrollen an der deutsch-französischen Grenze in diesem Bereich", teilte die Bundespolizei Baden-Württemberg auf Twitter mit.

Auf Twitter sprach das Pariser Innenministerium ohne weitere Details von einem "schwerwiegenden Ereignis der öffentlichen Sicherheit". Bewohner sollten zu Hause bleiben.

? Événement grave de sécurité publique en cours à #Strasbourg. Les habitants sont invités à rester chez eux. Plus d'informations à venir, suivez les consignes des autorités. pic.twitter.com/5t7offxqQ0 — Ministère de l'Intérieur - Alerte (@Beauvau_Alerte) 11. Dezember 2018

Wie die Welt berichtet, sei auch das Gebäude des Europäischen Parlaments in Straßburg ab, wie ein AFP-Reporter berichtete. Dort finden in dieser Woche Plenarsitzungen des Parlaments statt. Hunderte Abgeordnete und ihre Mitarbeiter halten sich deshalb in der Stadt auf. Wegen der polizeilichen Absperrung konnten Parlamentarier, Mitarbeiter und Journalisten das Gebäude am Abend zunächst nicht verlassen.

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron schickt nach dem schweren Angriff in Straßburg Innenminister Christophe Castaner in die elsässische Metropole. Das berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Dienstagabend unter Berufung auf den Élysée-Palast.

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat auf Twitter sein Mitgefühl ausgedrückt. "Meine Gedanken sind bei den Opfern der Schießerei in Straßburg, die ich mit großer Entschiedenheit verurteile", schrieb Juncker am Dienstagabend. Straßburg sei eine symbolische Stadt für den Frieden und die europäische Demokratie. "Werte, die wir immer verteidigen werden." Die EU-Kommission stehe an der Seite Frankreichs.

Mes pensées sont avec les victimes de la fusillade de Strasbourg que je condamne avec grande fermeté. Strasbourg est par excellence une ville symbole de la paix & de la démocratie européennes. Des valeurs que nous défendrons toujours. La Commission se tient aux côtés de la France — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 11. Dezember 2018

Straßburger Weihnachtsmarkt war schon einmal Ziel eines Attentats

Der Straßburger Markt sollte schon einmal Ziel eines Attentats sein: Im Jahr 2000 wurde ein geplanter Sprengstoffanschlag einer algerischen Gruppe rechtzeitig verhindert.

