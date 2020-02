Schluss mit Tupper? - Krise beim Frischhaltedosen-Hersteller

Jeder kennt die berühmten Tupper-Partys, bei denen Freunde und Familie eingeladen werden um zusammen die neuesten Haushaltshelfer im schicken Design von Tupperware kennenzulernen. Doch ist mit diesen bald Schluss?

Das Modell des US-Hersteller Tupperware hat sich einen Namen gemacht. Doch das Unternehmen im sonnigen Florida steckt tief in der Krise. Verschärfte Konkurrenz im Markt Haushaltsartikel und der boomende Online-Handel setzen der auf Direktvertrieb ausgerichteten Firma zu. Die Geschäfte laufen schon lange schlecht, dafür sind die Schulden zu hoch. Anleger scheinen daher Tupperware schon fast abgeschrieben zu haben.

Das Unternehmen mit den bunten "Wunderschüsseln" Steht mit dem Rücken zur Wand

Am Dienstag brach die Aktie zeitweise um rund 50 Prozent ein, was den Kurs auf ein Rekordtief von unter drei Dollar drückte. Zum Vergleich: Ende 2013 hatten die Papiere noch über 90 Dollar gekostet. Hinter dem Börsenabsturz der einstigen Kultfirma verbergen sich handfeste operative Probleme. Seit acht Quartalen sinken die Erlöse. Im November schmiss Chefin Tricia Stitzel nach nur 18 Monaten hin. Ihr Nachfolger Chris O`Leary wurde nur als Übergangslösung verpflichtet, die Suche nach einem dauerhaften Chef war bislang erfolglos.