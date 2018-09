Schluss mit Rasselisten: Verband fordert verpflichtende Prüfung für alle Hundehalter

Beißattacken von gefährlichen Hunden sorgten in jüngster Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen: In Hannover tötete ein Staffordshire-Terrier zwei Menschen, im Odenwaldkreis biss ein Hund einen Säugling tot. Schlimme, sehr seltene Vorfälle. Doch die Diskussion um gefährliche Hunde ist dadurch neu entbrannt. Jetzt hat sich die Bundestierärztekammer mit einem Vorstoß zu Wort gemeldet.

Bundestierärztekammer: "Jeder Hund kann gefährlich gemacht werden"

Die Bundestierärztekammer fordert von der Politik eine Halterprüfung für alle Hundebesitzer. Das sei sinnvoller, als Rasselisten mit angeblich gefährlichen Hunderassen zu erstellen, sagte der Präsident der Bundestierärztekammer, Uwe Tiedemann, am Donnerstag in Dresden. Dort tagt noch bis Freitag der Deutsche Tierärztetag.

"Jeder Hund kann gefährlich gemacht werden", sagte Tiedemann weiter. Es komme immer auf den Halter an. Bei einer verpflichtenden Halterprüfung würden nicht harmonierende Hund-Halter-Paare früh auffallen.

Einen "Hundeführerschein" gibt es etwa in Niedersachsen. Wer einen Hund anschaffen will, muss dort in der Regel eine Prüfung ablegen.