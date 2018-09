Willich vor 32 Minuten

Tierquälerei

Schlimme Brandwunden: Tierquäler zündet Igel an - steckt ein Serientäter dahinter?

Spaziergänger haben einen Igel mit Brandverletzungen an einem Spielplatz in Willich gefunden. In der Kleinstadt treibt schon seit Längerem ein Igelmörder sein Unwesen.