Schlechte Bezahlung und wenig Anerkennung: Das Imageproblem der Haushaltshilfe

Mangelnde Wertschätzung beklagt die Branche der Haushaltshilfen - ein Zustand der mehr offenes Geheimnis als Überraschung ist. Dass das Image trotz steigenden Bedarfs so schlecht ist, passt eigentlich nicht zusammen.

Mehrheit bestätigt schlechtes Bild der Haushaltshilfe

Egal ob beim Wischen der Wohnung, dem Fensterputzen oder dem Waschen der Wäsche, immer mehr Haushalte nehmen eine Haushaltshilfe in Anspruch, um die eigenen vier Wände in Ordnung zu halten. Und trotzdem gaben rund 70 Prozent der Befragten einer aktuellen Studie von Forsa an, dass Haushaltshilfen nur ein geringes Ansehen genießen. Fast drei Viertel der Befragten sind weiter der Meinung, dass die Arbeitskräfte oftmals schlecht bezahlt würden und in vielen Fällen nicht angemeldet seien. Der Trendreport 2019, für den 1500 Bürger befragt worden waren, wurde von der Bochumer Minijobzentrale in Auftrag gegeben.

Schlecht bezahlt und schlecht behandelt

"Das bisschen Haushalt macht sich von allein - ist definitiv nicht zutreffend", sagte Frank Wickert-Meuser, Präsident des Berufsverbands Hauswirtschaft. In vielen Fällen würden die Haushaltshilfen nicht nur schlecht bezahlt, sondern auch schlecht behandelt werden. "Die Gesellschaft hat noch nicht anerkannt, dass Arbeit im Haushalt ein ordentlicher Beruf ist", beklagte er.

Allerdings gab knapp über die Hälfte der Umfrageteilnehmer an, dass das Ansehen von Haushaltshilfen in den vergangenen 20 Jahren gesteigen sei.

Für 43 Prozent der Befragten ist eine Putzhilfe für den Haushalt etwas Normales. Jeder Zweite dagegen hält die Beschäftigung einer Haushaltshilfe für Luxus.Inzwischen sei es laut Wickert-Meuser in manchen Regionen Deutschlands allerdings schon schwierig geworden, überhaupt noch Putzhilfen zu finden. Derzeit beschäftigen nur rund zwölf Prozent der deutschen Haushalte eine Putzhilfe.

Ein Drittel hat keine Lust auf selber putzen

Die gründe für die Beschäftigung einer Haushaltshilfe sind derweil verschieden. 22 Prozent der befragten Frauen sagten, sie würden eine Putzhilfe in Anspruch nehmen, weil diese die Aufgaben besser erledigen könnte. Männer sind wohl etwas überzeugter von ihren Putzfertigkeiten: Nur etwa jeder zehnte Mann nannte letztgenannten Grund als Motiv für die Beschäftigung einer Haushaltshilfe.

Höher liegt der Anteil bei denen, die nicht selber putzen wollen. Mit 29 Prozent gab knapp ein Drittel der Umfrageteilnehmer zu, eine Putzhilfe deshalb zu engagieren, weil sie selber keine große Lust hätten zu putzen.

Zahl der Putzhilfen in Minijobs nimmt zu

Nach Ansicht von Heinz-Günter Held, Geschäftsführer der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahn-See, wird die Zahl der Putzhilfen in Zukunft wohl zunehmen. "Setzt sich die Entwicklung unserer Gesellschaft fort, werden Haushaltshilfen in Zukunft nicht nur alltäglich, sondern unverzichtbar sein", erklärte er. Die Zahl der als Minijobber angemeldeten Putzhilfen in Privathaushalten sei im September 2018 um 1,4 Prozent binnen Jahresfrist weiter auf 304.073 gestiegen. Den Umfrageergebnissen nach sind Putzhilfen vor allem bei älteren Menschen und Berufstätigen gefragt.