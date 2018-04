Rüsselsheim am Main: Mädchen (5) von Hundbeim Spielen gebissen - Besitzer flüchtet

Mann flüchtet nach Hundebiss: Ein fünfjähriges Mädchen ist beim Ballspielen mit anderen Kindern in Rüsselsheim am Main von einem freilaufenden Hund in den Arm gebissen und verletzt worden. Der Besitzer, der noch einen angeleinten Hund dabei hatte, ging nach dem Angriff am Montagabend einfach weiter, wie die Polizei in Darmstadt am Dienstag berichtete. Um das Mädchen, das durch den Biss stürzte und sich dabei am Bein verletzte, kümmerte sich der etwa 30 Jahre alte Mann nicht.



Mit zwei Hunden unterwegs



Die Polizei sucht ihn wegen fahrlässiger Körperverletzung und hofft dabei auf Zeugen. Die Verletzungen des Mädchens wurden anschließend in einem Krankenhaus versorgt, das Kind stand nach Darstellung seiner Mutter zudem unter Schock. Der bissige Hund soll groß gewesen sein, mit hellbraun-weißem Fell und auf den Namen "Henry" gehört haben. Der angeleinte Hund wird als klein und weiß beschrieben und soll "Emma" oder "Inna" heißen.



Viele Hundeangriffe



Erst am Sonntag waren in Rüsselsheim ein Mann und sein Hund von einem fremden Hund angefallen und gebissen worden. Der 48-Jährige wurde von einem Hund der Rasse Kangal in den Arm gebissen. Das Tier sprang von einem Grundstück über einen Zaun ins Freie und biss den vorbeigehenden Mann. Seinem Hund fügte der Kangal schwere Bissverletzungen zu.



Erst kürzlich waren in Deutschland drei Menschen von Hunden tödlich angegriffen worden: In Bad König im Odenwald starb Mitte April ein Baby nach einem Biss des Hundes der Familie. In Hannover waren Anfang April eine Hundebesitzerin und ihr Sohn vom eigenen Hund tot gebissen worden.