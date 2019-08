Sorge vor Einschlag? Riesiger Asteroid 2006 QQ23 kommt Erde diese Woche gefährlich nahe

Ein Asteroid in der Größe des Empire State Buildings rast diese Woche an der Erde vorbei. Am 10. August kommt der Asteroid 2006 QQ23 laut der Europäischen Weltraumorganisation ESA unserem Planeten gefährlich nahe. Auch das "Center for Near-Earth Object Studies" der NASA warnt vor dem XXL-Planeten, welcher 402 Meter hoch und 570 Meter lang ist.

Asteroid steht auf Liste der NASA

Doch müssen wir uns Sorgen machen? Nicht wirklich. Der Asteroid schwebt mit einem Abstand von mehr als sieben Millionen Kilometern an der Erde vorbei und ist damit etwa 19 Mal so weit weg wie der Mond. Der riesige Gesteinsbrocken sollte damit wohl vorerst keine Gefahr für unser Leben darstellen.

Erst am 26. Juli 2019 raste "2010 PK9" mit einem Durchmesser von 120 bis 260 Metern und einer Geschwindigkeit von 16,49 Kilometern pro Sekunde an uns vorbei. Die Experten der NASA verfolgen darüber hinaus alle Objekte, die der Erde so nahe kommen. Jedoch stehen aus der Liste der NASA über 900 andere Asteroiden, die größer sind als 2006 QQ23. Kollisionen mit der Erde kommen etwa alle zwei- oder dreihundert Jahre vor.

Gesteinsbrocken aus dem All in dieser Größenordnung können immense Schäden anrichten. "Die Druckwellen werden mit den gleichen Sensoren ermittelt wie bei Atomwaffentests", sagte der ESA-Experte für Weltraumschrott, Holger Krag.

Kollisionen können immense Verwüstungen auf der Erde anrichten

Vor sechs Jahren richtete die Explosion eines 20-Meter-Asteroiden in der russischen Millionenstadt Tscheljabinsk Verwüstungen an. Mit einem ohrenbetäubendem Knall raste eine Druckwelle über das Land. Die Explosion des 16 000-Tonnen-Brockens verletzte am 15. Februar 2013 etwa 1500 Menschen - meist durch geborstene Scheiben. An Tausenden Gebäuden entstanden Schäden.

Gut 100 Jahre zuvor hatte es in der einsamen Tunguska-Region in Sibirien einen Feuerball und dann die Explosion eines 40-Meter-Asteroiden gegeben. Die Naturkatastrophe am 30. Juni 1908 fegte Millionen Bäume auf einer Fläche fast so groß wie das Saarland weg. Aufgrund dieses Ereignisses riefen die Vereinten Nationen 2016 den 30. Juni zum Internationalen Asteroidentag aus.

Was sind Asteroiden überhaupt?

Als Asteroiden bezeichnen Weltraumexperten astronomische Kleinkörper mit einem Durchmesser ab einem Meter, die die Sonne umrunden. Diese Ein-Meter-Objekte treffen fast regelmäßig die Erde. Bei den Objekten bis 100 Meter Durchmesser gehen Schätzungen von rund 40.000 Brocken aus, von denen nach ESA-Angaben erst rund 20 Prozent entdeckt wurden. Die geschätzten rund 1000 Asteroiden ab einer Größe von einem Kilometer sind von Weltraumforschern wesentlich einfacher aufzuspüren.

Sollten gefährliche Brocken aus dem All tatsächlich auf Kollisionskurs mit der Erde sein, sehen Wissenschaftler auch die Abwehr mit Raketen als Option. Kinetischen Impakt nennen sie das: Objekte mit großer Masse und höchstmöglicher Geschwindigkeit sollen die Asteroiden rammen und sie so von ihrer Bahn ablenken.

Die NASA beobachtet derzeit einen Asteroiden mit dem Namen "Bennu", der extrem gefährlich für die Erde werden kann. Eine Kollision des 500-Meter-Brockens mit unserem Planeten hätte weltweite Folgen.