Beteigeuze im Sternbild Orion ist einer der hellsten Sterne am Nachthimmel. Bis vor kurzen war er sogar unter den Top 10 der hellsten Sterne - nun liegt er jedoch nur noch auf Platz 21.

Was im ersten Moment widersprüchlich klingt: Dieser Abfall der Helligkeit seit Oktober 2019 könnte ein Hinweis darauf sein, dass der Riesenstern bald explodieren könnte. Die Helligkeit der Riesensonne hat sich seit Oktober mehr als halbiert.

In der Fachpresse herrscht Uneinigkeit, was "bald" in diesem Zusammenhang heißt - und welche Gefahren mit einer solchen Explosion einher gehen würden. Wir haben Fragen und Antworten zu Beteigeuze, Supernovae und Gefahren aus dem All gesammelt.

Was ist Beteigeuze?

Beteigeuze bildet die Schulter des Himmelsjägers Orion und ist der zweithellste Stern dieser Konstellation. Er ist mit bloßem Auge als heller roter Punkt erkennbar. Der Riesenstern besitzt etwa die zwanzigfache Masse und rund den tausendfachen Durchmesser unserer Sonne. Damit gilt er als roter Riese - der eine wesentlich kürzere Lebensdauer als unsere Sonne hat und nur wenige Millionen Jahre lebt.

Die Helligkeit des Roten Riesen schwankt in zwei unregelmäßigen Zyklen, die jeweils knapp sechs Jahre und etwa 425 Tagen dauern. "Wir wissen nicht genau, was die Variabilität von Beteigeuze ausmacht", erläuterte Janka. Möglicherweise schluckten unter anderem vom Stern ins All geblasene Materiewolken vorübergehend das Licht der Riesensonne.