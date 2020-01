I

Da Beteigeuze seinen Vorrat extrem schnell verbrennt, hat der Rote Riese eine vergleichsweise geringe Lebenserwartung: Obwohl er erst etwa acht Millionen Jahre alt ist, wird er bald als Supernova explodieren. Bald bedeutet in astronomischen Maßstäben allerdings irgendwann in den kommenden 100 000 Jahren. "Es kann in ein paar Jahren, in ein paar Jahrhunderten oder in ein paar Jahrtausenden so weit sein", sagte Sternforscher Thomas Janka vom Max-Planck-Institut gegenüber der dpa.

Was ist eine Supernova und welche Gefahren drohen durch sie?

Sterbende Sterne ab einer bestimmten Größe enden in einer riesigen Explosion - Supernova genannt. Eine Supernova ist sozusagen der "Todesschrei" eines sterbenden Sterns: Die Kernfusion im Inneren geht in seine letzte Phase, der letzte Kernbrennstoff wird verbraucht. Dann kollabieren die Sternhüllen unter der Masse des Sterns und in einer darauf folgenden Explosion werden Abermilliarden Tonnen Material und hochfrequente Strahlung ins Weltall geschleudert. Als "Sternleiche" bleibt dann, je nach Masse, ein Schwarzes Loch oder ein Neutronenstern zurück.

Je nach der Entfernung einer Supernova von der Erde, können die Folgen für uns Menschen fatal sein. Die entstehende Gammastrahlung könnte Abermillionen Menschen augenblicklich töten. Allerdings müsste die Explosion dafür in eine Entfernung von maximal 10 Lichtjahren stattfinden, wie der Physiker und Astronaut Professor Ulrich Walter von der Technischen Universität München gegenüber der "Welt" verriet.

Da Beteigeuze etwa 600 Lichtjahre entfernt ist, droht diese Gefahr nicht. Allerdings könnten durchaus tödliche Gefahren lauern: Die Strahlung könnte die Ozonschicht der Erde stark beeinträchtigen. Die dann ungefiltert einfallende UV-Strahlung würde die Krebsrate in die Höhe treiben. Außerdem würden elektromagnetische Signale beeinträchtigt - die Telekommunikation könnte zusammenbrechen.

Sicher ist: Wenn Beteigeuze explodiert, wird die Explosion mindestens so hell sein, wie unser Mond: Auch am Tag wird man dann eine helle Kugel am Himmel sehen können. Ob dies noch zu unseren Lebzeiten passiert, ist aber weiterhin unklar.

Tipp für Interessierte: Weitere Informationen über Supernovae und andere spannende Himmelsphänome bereiten auch Harald Lesch und Kollegen auf ihrem Internet-Auftritt "Weltall, Urknall und das Leben" auf.

Steht eine Explosion Beteigeuzes unmittelbar bevor?

Während verschiedene Medien die Entwicklung Beteigeuzes als Hinweis auf eine nahende Explosion interpretieren, ist die Forschergemeinde zurückhaltender: Als Anzeichen für eine unmittelbar bevorstehende Supernova-Explosion des Stern sieht beispielsweise Wissenschaftler Janka das Phänomen nicht. Die auffällige Schwächeperiode scheine daher zu rühren, dass beide beobachteten Aktivitätszyklen des Sterns gleichzeitig ein teils ungewöhnlich tiefes Minimum erreicht hätten, schrieben Forscher im "Astronomer's Telegram".

Spekulationen hatten den jetzt beobachteten außergewöhnlichen Helligkeitsverlust als möglichen Vorboten einer solchen Supernova gedeutet. Das ist nach Jankas Worten jedoch nicht plausibel. Der Grund sei eine Entkopplung der Sternhülle von seinem Kern. "Die Helligkeit der Hülle ist unabhängig vom Kern", erläuterte der Astrophysiker. Wenn sich überhaupt eine Veränderung bemerkbar mache, sei eher zu erwarten, dass der Rote Riese vor einer Supernova-Explosion heller werde. "Beteigeuze ist ein Supernova-Kandidat, aber wann es soweit ist, lässt sich momentan nicht vorhersehen", erläuterte Janka.

Doch selbst wenn eine Explosion nicht unmittelbar bevorstehen sollte, in kosmologischen Begriffen wird Explosion sehr wohl innerhalb kürzester Zeit erfolgen.

