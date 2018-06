Rettung von Flüchtlingen: Dieser Bayer ist Kapitän der "Lifeline" - und nun vor Gericht

"Lifenline"-Kapitän steht in Malta vor Gericht:

"Mann kann die doch nicht ertrinken lassen"



Auf Malta vor Gericht



Zur Person:

Claus-Peter Reisch steuerte die "Lifeline", ein bekanntes Rettungsschief einer Hilfsorganisation, die sich im Mittelmeerraum für die Sicherheit von Geflüchteten einsetzt. Er übt diese Tätigkeit ehrenamtlich aus und gibt sich kämpferisch in Sachen Flüchtlingsproblematik:Zentraleuropäische Staaten wie Frankreich oder Italien werfen den Hilfsorganisationen vor, sie würden Schleppern in die Karten spielen. Italiens Innenminister Matteo Salvini sagte erst letztens: Das ist ein "Taxi-Dienst für Schlepper und Migranten".Mittlerweile wurde er auf Malta mehrfach verhört und kommt nun vor Gericht. Ihm werden Verfehlungen im Zusammenhang mit der Registrierung des Schiffes "Lifeline" vorgeworfen, wie der maltesische Rechtsbeistand Neil Falzon der Dresdner Organisation "Mission Lifeline" am Donnerstag (28. Juni 2018) mitteilte. Die erste Anhörung in diesem Fall findet am Montag (2. Juli 2018) statt. Das Schiff fährt nach Angaben der Dresdener Hilfsorganisation unter niederländischer Flagge, was die dortigen Behörden aber bestreiten. Das Schiff ist nur im Register des Wassersportverbandes eingetragen. Die "Lifeline" hatte vor einer Woche rund 230 Migranten vor Libyen gerettet und war danach tagelang auf Hoher See blockiert, weil kein Staat ihr einen Hafen zuweisen wollte. Schließlich durfte es am Mittwoch einen Hafen auf Malta anlaufen.Claus Peter Reisch betreibt eine Firma im Heizungs- und Sanitärbereich. Reisch machte seinen Jachtschein auf dem Starnberger See. Alle Rettungseinsätze auf dem Mittelmeer bezahlt er aus eigener Tasche. Sein Engagement ist freiwillig.