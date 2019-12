Nach dem Tod einer Frau in Regensburg ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt. "Die genaueren Umstände werden derzeit ermittelt", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen.

Am Mittwochnachmittag war im Stadtteil Ziegetsdorf zunächst ein Mann schwer verletzt in einem Gebüsch gefunden worden. Die Ermittlungen führten die Polizisten dann zu einer Wohnung, in der die Frauenleiche lag. Ersten Ermittlungen zufolge könnte diese gewaltsam ums Leben gekommen sein. Genaue Todesumstände der Frau noch nicht bekannt Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht. Die Ursache für seine Verletzungen war zunächst ebenfalls nicht bekannt.