Bade & Saunalandschaft

Seit 1999 ist Bad Rodach als Heilbad anerkannt und gehört zu den zertifizierten bayerischen Gesundheitsorten: Qualitätssiegel wie „Vorbildliche Gesundheitsförderung am Kurort“, „Staatlich anerkannter Heilquellenkurbetrieb“ spricht für sich. Die 32° bis 34°C warme Calcium-Magnesium-Sulfat-Thermalquelle ergänzt dank ihrer mineralischen Zusammensetzung die Heilwirkung bei Gelenkerkrankungen, Erkrankungen der Wirbelsäule und des Skelettsystems, bei Rheuma und Osteoporose.

In Bad Rodach sprudelt das urgesunde Heilwasser tief aus der Erde. Es wirkt nicht nur bei Erkrankungen des Bewegungsapparats, sondern sorgt für ein ganzheitliches Wohlfühlerlebnis. Die weitläufige Badelandschaft mit über 1.000 m2 Wasserfläche bietet zwei Innenbecken, zwei Therapiebecken und drei Außenbecken, Whirlpools, Solebecken mit Strömungskanal, Sprudeldüsen, Dampfbad, Kneippanlagen, Tepidarium und Barfußpfad. Im Außenbereich lädt das Herz-Kreislauf-Becken mit 20 Metern Länge zum sportlichen Schwimmen ein. Gesund schwitzen können sich die Gäste der ThermeNatur im Saunaland „Erdfeuer“. Hier vereinen sich Naturkräfte zu einem außergewöhnlichen Sinneserlebnis. Die Saunalandschaft bietet Erd-, Aufguss-, Erdhügel-, finnische- und Biosauna im fließenden Übergang vom Innen- zum Außenbereich, offenes Feuer, einen wohlig-warmen Außenpool und ein erfrischendes Kaltbecken.

Wellness & Therapie

In der Wellnessabteilung können Besucher ihre Alltagssorgen, Stress und Hektik vergessen. Die Angebote reichen von Rückenmassagen, Bädern, Wohlfühl-Aromamassagen über Thalasso-Behandlungen bis hin zu Ayurveda. Auch eine Physiotherapie steht zur Verfügung, mit geschulten Mitarbeitern und individuell zugeschnittenen Behandlungen.

Fitness & Bewegung

In der ThermeNatur werden auch Kondition und Fitness trainiert. Mehrmals im Jahr finden verschiedene Fitnesskurse im und außerhalb des Wassers statt, wie z.B. das trendige Zumba®, Aqua Step, Nordic Aqua Walking, Aqua Body und Aqua Power. Die Termine werden regelmäßig auf der Webseite der ThermeNatur bekannt gegeben. Auch findet täglich ein kostenloses Aqua Fitness-Aktivprogramm statt, welches ebenfalls das Herz-Kreislaufsystem stärkt und den Bewegungsapparat trainiert, ganz nach dem Motto: Aktiv sein, Spaß haben und etwas für die Gesundheit tun. Und jeden Freitag- und Samstagabend gibt es zwei kostenlose Wohlfühlangebote zum Start ins Wochenende: Um 20.00 und 21.00 Uhr beginnen die etwa zehnminütigen Entspannungseinheiten, die wöchentlich thematisch wechseln.

Indikationen des Heilwassers:

Abnutzungserscheinungen der Wirbelsäule und Gelenke

Bandscheibenschäden (ohne chirurgische Indikationen)

Osteoporose

Weichteilrheumatismus

Zustände nach Operationen und Verletzungen am Bewegungsapparat

Chronisch entzündliche rheumatische Erkrankungen

Deformierende Gelenkerkrankungen (Polyarthrosen, Arthrosis deformans)

Urlaub in Bad Rodach

Dort wo das „Grüne Band“ die Brücke nach Thüringen schlägt, macht das fränkische Heilbad Bad Rodach Lust auf Wohlfühl- und Gesundheitsurlaub. Doch nicht nur die Gesundheitsangebote locken die Gäste, sondern auch Kultur, Geschichte und Natur. Schon der große Dichter Friedrich Rückert schwärmte nach einem Aufenthalt 1814 in seinem Gedicht von der „Idylle Rodach“. Die historische Altstadt und die Nachtwächtertradition laden zum Erkunden ein. Dabei ist der Kurort auch eine Station des überregionalen Lutherweges. Die ursprüngliche Naturlandschaft des Rodachtals können Besucher auf ausgedehnten Spaziergängen, beim Radfahren oder Nordic Walking, bei Grenzwanderungen und Naturführungen erkunden. Denn am „Grünen Band“ entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze konnte sich die Natur ungestört entfalten und einen Lebensraum für seltene Arten bilden. Auf alle Kulturliebhaber warten ebenfalls exquisite „Schmankerl“: Die Aufführungen auf der Waldbühne Heldritt inklusive der Coburger Sommeroperette locken jährlich Theater-Begeisterte aus nah und fern. Weitere Höhepunkte in unmittelbarer Umgebung: die Residenzstadt Coburg mit dem Landestheater und den Kunstsammlungen des ehemaligen Herzogtums, die Veste Heldburg, das Theater in Meiningen, das Zweiländermuseum Rodachtal und vieles mehr. Apropos: Bad Rodach verfügt auch über einen Bahnanschluss im 1-Stunden-Takt.