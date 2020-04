Sommerferien in Bayern werden nicht verkürzt: Falschmeldung sorgt für Aufregung

Im Netz und bei WhatsApp sorgt aktuell ein Screenshot für Aufregung. Optisch gleicht er einer Online-Meldung des Spiegel. "Bayern beschließt Kürzung der Sommerferien" lautet die Überschrift. Im Vorspann wird erklärt, dass sich Kultusminister und Staatsregierung darauf geeinigt hätten, die Sommerferien um drei Wochen zu kürzen, um so den vor Ostern aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallenen Unterricht nachzuholen.

Eine Falschmeldung. "Bei der vermeintlichen Meldung zu einer Verkürzung der bayerischen Sommerferien, die in sozialen Medien verbreitet wird, handelt es sich um eine Fälschung", stellte das Bayerische Kultusministerium klar.

Fake News: Piazolo nennt Falschmeldung zu verkürzten Ferien "unverantwortlich"

Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) verurteilte die Falschmeldung als unverantwortlich: "Derartige missglückte Aprilscherze mitten in der Corona-Krise sorgen nur für Unruhe und Verunsicherung. In einer Zeit, in der alle Beteiligten auf verlässliche Informationen und Unterstützung seitens der staatlichen Behörden angewiesen sind, sind solche Aktionen unverantwortlich."

Auch der Spiegel erklärte via Twitter, die Meldung nicht verfasst zu haben. Schuld an der ganzen Aufregung ist ein Vater aus dem Raum München, der behauptet, keine bösen Absichten gehabt zu haben: "Upps, sorry... das war eigentlich nur ein Aprilscherz“, schrieb der Twitter-User im Kommentar zum Spiegel-Tweet. "Das war eine spontane Idee in der Früh", erklärte er später der Deutschen Presse-Agentur in München. Er habe seine drei Kinder hereinlegen wollen und einen Screenshot der Internetseite bearbeitet. Der Erfolg war mäßig, der Vater enttäuscht. Seine Tochter habe zwei Sekunden lang ungläubig geschaut. "Dann hat sie gesagt: April, April."

Für den Vater war die Sache gelaufen, doch sein Sohn machte ein Foto von der angeblichen News-Seite, teilte es bei WhatsApp im Klassenchat und sorgte für großes Aufsehen. "Den Gag für meine Kinder bereue ich nicht, aber die Auswirkungen", sagte der Vater, der im Onlinemarketing arbeitet. Er sei erstaunt, wie unfassbar schnell sich das verbreitet habe. "Das ging durch Bayern innerhalb von zwei Stunden, ich habe da wohl einen Nerv getroffen."

Über die aktuellen Entwicklungen in Bayern, Deutschland und der Welt halten wir Sie in unserem Coronavirus-Ticker auf dem Laufenden.