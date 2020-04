Stiftung Warentest: Das sind die besten Drucker - großer Vergleichstest

Ob für Arbeit, Uni oder Schule, ein guter Drucker ist Gold wert. Vorteil vieler moderner Drucker ist, dass man sie problemlos über den Internet-Router an das Heimnetzwerk anschließen kann. Das bedeutet, dass alle Nutzer im Netzwerk direkt von ihren Geräten drucken können. Dieser Druck direkt vom Gerät ist heutzutage oft auch vom Smartphone möglich. Das ist sowohl im Unternehmen als auch zuhause innerhalb der Familie äußerst praktisch.

Was wurde getestet? Die Tester von Stiftung Warentest kürten sowohl die sparsamsten Drucker als auch die besten Foto- und Textdrucker. Zudem ermittelten sie die besten Modelle sowohl für diejenigen, die sehr viel drucken, als auch für diejenigen, die ihren Drucker sehr selten nutzen. Geprüft wurden die Drucker auf die Druckqualität, die Tinten- und Tonerkosten, die Handhabung, die Vielseitigkeit, die Umwelteigenschaften und auf die Kopier- und Scanqualität.

Welches ist der richtige Drucker für mich?

Wer Wert auf sehr hochwertigen Fotodruck legt, sollte sich fast ausschließlich Tintendrucker ansehen. Allerdings nur diejenigen, die sehr gut bewertet werden. Von Laserdruckern sollte man in diesem Fall Abstand nehmen, da sie nicht gut mit den meisten Fotopapieren funktionieren. Anders sieht es aus, wenn sie viel Text drucken wollen. Dafür sind wiederum Laserdrucker besser geeignet, da sie selbst auf billigem Normalpapier einen scharfen Textdruck hinbekommen. Wer generell sehr wenig druckt, sollte ebenfalls zu einem Laserdrucker greifen. Selbst wenn er über lange Zeit nicht genutzt wird, funktioniert er noch einwandfrei und Sie müssen sich keine Sorgen um eventuell eingetrocknete Tinte machen.

Das sind die besten Drucker

Der "Multi-Sieger": Epson Workforce Pro WF-C5790DWF

Dieser Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker von Epson ist an der Spitze der Drucker mit den günstigsten Kosten für Tinte und Toner, als auch der Sieger in der Kategorie "Textdruck". Zudem steht er auch in der Kategorie der besten "Vieldrucker" ganz vorne. Er kommt inklusive Fax-Funktion, Duplexdruck und verfügt des Weiteren über eine OCR-Funktion. Das bedeutet "Optical Character Recognition", also die automatische Erkennung von Textdokumenten. So werden Texte automatisch als Textdatei auf dem Computer abgespeichert. Bedient wird der Epson-Drucker mithilfe eines praktischen Touchscreens. Für einen normalen Text beträgt die Druckzeit circa drei Sekunden, für ein A4-Foto circa eine Minute und 45 Sekunden.

Epson Workforce Pro WF-C5790DWF

Gesamturteil "Gut" (2,1)

Drucken "Gut" (1,7)

Scannen "Befriedigend" (3,4)

Kopieren "Gut" (2,0)

Tinten- oder Tonerkosten "Gut" (2,4)

Handhabung "Gut" (2,3)

Vielseitigkeit "Gut" (1,6)

Umwelteigenschaften "Gut" (1,9)

Mittlerer Onlinepreis: 335 Euro

Mittlerer Ladenpreis: 264 Euro

Der Sieger in der Kategorie "Fotodruck": Canon Pixma TR8550

Für Foto-Freunde und Hobby-Fotografen eignet sich der Canon Pixma TR8550. Der Drucker arbeitet unter anderem mit speziellen Foto-Farben, die sich besonders für den Druck auf Fotopapier eignen. Außerdem verfügt er über ein Kartenlesegerät, in das man die SD-Karte mit den Fotos direkt aus der Kamera in den Drucker einbringt - ein zusätzlicher Computer ist hier also nicht nötig. Für einen A4-Text benötigt der Drucker circa vier Sekunden, für ein A4-Foto circa eine Minute und 55 Sekunden. Wer seine Fotos gerne selbst ausdrucken möchte, trifft mit diesem Gerät sicherlich keine schlechte Wahl.

Canon Pixma TR8550

Gesamturteil "Gut" (2,4)

Drucken "Gut" (2,2)

Scannen "Gut" (2,1)

Kopieren "Befriedigend" (2,7)

Tinten- oder Tonerkosten "Befriedigend" (3,2)

Handhabung "Gut" (2,5)

Vielseitigkeit "Gut" (1,6)

Umwelteigenschaften "Gut" (2,0)

Mittlerer Onlinepreis: 161 Euro

Mittlerer Ladenpreis: 129 Euro

Für alle, die wenig drucken: HP LaserJet Pro M118dw

Der LaserJet Pro M118dw von HP ist für alle geeignet, die hin und wieder mal etwas ausdrucken, den Drucker jedoch nicht täglich benötigen. Der Schwarz-Weiß-Laser-Drucker ist vor allem für den Textdruck geeignet - eine Seite Text druckt er in schnellen zwei Sekunden. Möchte man Fotos ausdrucken, ist man mit diesem Modell eher falsch aufgestellt. Mit einem mittleren Ladenpreis von 125 Euro zählt er definitiv zu den günstigen Modellen, was gerade für diejenigen, die wenig drucken, ein akzeptabler Preis ist.

HP LaserJet Pro M118dw

Gesamturteil "Gut" (2,5)

Drucken "Befriedigend" (2,9)

Tinten- oder Tonerkosten "Gut" (2,4)

Handhabung "Befriedigend" (2,7)

Vielseitigkeit "Sehr gut" (1,4)

Umwelteigenschaften "Gut" (1,9)

Mittlerer Onlinepreis: 137 Euro

Mittlerer Ladenpreis: 125 Euro

Fazit: Bei der großen Vielzahl an Druckern kann es schwierig sein, sich für das passende Modell zu entscheiden. Wenn man sich vorher gut überlegt, welche Anforderungen man an einen Drucker hat, wird man aber sicherlich das passende Produkt finden. Qualitativ hochwertige Modelle gibt es auf jeden Fall auf dem Markt - auch zu einem kleinen Preis.

Den kompletten Test mit allen Ergebnissen finden Sie kostenpflichtig auf der offiziellen Website von Stiftung Warentest.

