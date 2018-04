Etappe 9 - Aischgrundtour

Die familienfreundliche Variante

Abstecher für sportliche Radler

Aischgrundtour aufs Navi:

Etwa 52 Kilometer von Neustadt/Aisch nach Forchheim: In Neustadt geht es am Bahnhofsplatz rechts hinunter, in der Rothenburger Straße rechts abbiegen, auf dem Radweg weiter, bei der ersten Ampel geradeaus, bei der nächsten links über die Bundesstraße Richtung Riedfeld, nach etwa 100 Metern über die Aisch. Nach wenigen Metern vor der Friedhofsmauer nach rechts und auf dem parallel zum Fluss verlaufenden Weg weiterradeln, bis der Aischtalradweg ausgeschildert ist. Er führt ohne nennenswerte Steigungen von Rothenburg o.d. Tauber nach Bamberg. Der Markierung folgen und über Gutenstetten (Abenteuerspielplatz unter alten Kastanien, Museum für Keltenfunde), Gerhardshofen, Dachsbach (Wasserschloss), Voggendorf (historischer Hochwassersteg) nach Höchstadt (kleine historische Altstadt, barockes Schloss, Spixmuseum, Wellenfreibad) und Adelsdorf (Felsenkeller, Schloss, Heimatmuseum).Der Weg ist grundsätzlich gut beschildert, hier ist aber kurz Vorsicht geboten: Von Nainsdorf kommend geradeaus auf der Hauptstraße durch Adelsdorf radeln, dann aufpassen: Der Aischtalradweg nach Bamberg biegt nach links Richtung Uttstadt ab, die Variante nach Forchheim führt allerdings rechts in die Oesdorfer Straße. Nach dem Ort führt die Route bergauf in Richtung Zeckern (jüdischer Friedhof nordwestlich des Ortes) und dann bergab Richtung Poppendorf und Heroldsbach (am Herrengarten gläserne Gebetsstätte des angeblichen Marienerscheinungsortes ). Kurz vor Forchheim, in Hausen, bietet es sich an, den Kanal gleich zu überqueren und das Stück nach Forchheim auf dem Regnitzradweg zurückzulegen. Der Radweg ist allerdings anders beschildert. Wer danach fährt, kommt erst in Buckenhofen über den Kanal. Eine gpx-Datei der kompletten Route fürs Navi oder GPS-Gerät gibt's zum Download auf radeltour.infranken.de Ein Abstecher auf dem Teilstück von Neustadt/Aisch bis Voggendorf verlängert die gesamte Etappe auf etwa 70 Kilometer und führt etwas tiefer ins "Land der 1000 Teiche" als die familienfreundliche Tour. Von Neustadt aus führt der Allianzweg in Richtung Dettendorf. Der Rundweg ist aus dem Zusammenschluss einer kommunalen Allianz entstanden und kreuzt an mehreren Stellen andere Radwege - kurz hinter Dettendorf verläuft er genauso wie der Fränkische Karpfenradweg (nicht zu verwechseln mit dem regionalen Karpfenrundweg bei Uehlfeld). Der überregionale Radweg führt von Dinkelsbühl nach Erlangen und ist gut beschildert. In Göttelhöf biegt der Allianzradweg links ab; die Strecke folgt aber weiter dem Karpfenradweg in Richtung Willmersbach. Ab Voggendorf der familienfreundlichen Tour entlang des Aischtalradwegs folgen.Hier können Sie die neunte Etappe der Radeltour Franken als GPX-Datei herunterladen . Eine GPX-Datei dient zum Austausch von GPS-Geodaten. Die Daten zur dieser Tour wurden im Tourenportal des ADFC erstellt. Auf www.adfc-tourenportal.de finden Sie diese und viele weitere Touren.Mit der gpx-Datei können Sie die Route in Ihrem GPS-Empfänger oder Navi anzeigen. Einfach auf den Link klicken und die gpx-Datei auf Ihrem Computer speichern. Danach mit Hilfe der Software Ihres GPS-Gerätes oder Navis aufspielen.Oder Sie betrachten die Details der Route als Landkarte oder Satellitenbild auf Ihrem Computer. Nachdem Sie die gpx-Datei auf dem Computer gespeichert haben, muss sie mit einem Programm geöffnet werden. Das geht ganz einfach in Ihrem Internet-Browser mit kostenlosen Programmen wie z.B. Google Earth, http://www.wegeundpunkte.de/touren_erstellen.php#import , oder http://www.gpswandern.de/gpxviewer/gpxviewer.shtml . Importieren Sie die GPS-Datei der Radeltour.