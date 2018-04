Etappe 4: Rhönradeln

Rhönradeln aufs Navi:

64 Kilometer lang ist die sportlich ambitionierte Variante unserer Radtour von Bad Neustadt über den Kreuzberg nach Bad Kissingen (für Tourenrad, MTB). Zunächst geht es gemütlich auf dem asphaltierten Radweg vom Marktplatz in Bad Neustadt (sehenswert Karmelitenkirche) durch die Kirchpforte an der Stadtpfarrkirche vorbei Richtung Brendlorenzen. Durch das Brendtal schlängelt sich der Weg Richtung Schönau (Rhönrad-Denkmal), durch Wegfurt und Unterweißenbrunn nach Bischofsheim (Haus der kleinen Wunder, Fahrradmuseum). Hier geht es Richtung Haselbach und auf die Straße zum Kreuzberg: acht Kilometer bergauf. Vom Kreuzberg zum Neustädter Haus (Ausblick über die Rhön) nach Kilianshof, Sandberg (Obstkelterei), Premich und Steinach (Riemenschneider-Kruzifix). Hier trifft man auf den Saale-Radweg nach Bad Kissingen. Hier können Sie die vierte Etappe der Radeltour Franken (Rhönradeln) als GPX-Datei herunterladen. Eine GPX-Datei dient zum Austausch von GPS-Geodaten. Die Daten zur dieser Tour wurden im Tourenportal des ADFC erstellt. Auf www.adfc-tourenportal.de finden Sie diese und viele weitere Touren.Mit der gpx-Datei können Sie die Route in Ihrem GPS-Empfänger oder Navi anzeigen. Einfach auf den Link klicken und die gpx-Datei auf Ihrem Computer speichern. Danach mit Hilfe der Software Ihres GPS-Gerätes oder Navis aufspielen.Oder Sie betrachten die Details der Route als Landkarte oder Satellitenbild auf Ihrem Computer. Nachdem Sie die gpx-Datei auf dem Computer gespeichert haben, muss sie mit einem Programm geöffnet werden. Das geht ganz einfach in Ihrem Internet-Browser mit kostenlosen Programmen wie z.B. Google Earth, http://www.wegeundpunkte.de/touren_erstellen.php#import, oder http://www.gpswandern.de/gpxviewer/gpxviewer.shtml. Importieren Sie die GPS-Datei der Radeltour.