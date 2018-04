Etappe 10 - Spritztour

Spritztour aufs Navi:

Los geht's in Bad Kissingen mit der bekannten Therme, dann an der Saale entlang bis in die Drei-Flüsse-Stadt Gemünden, und von hier aus am Mainufer nach Würzburg. Die Etappe von Bad Kissingen nach Würzburg ist lang, dafür sind die Steigungen gering und unterwegs lässt sich gut mit Bahn und Schiff (ab Veitshöchheim) abkürzen. Die Strecke lässt sich außerdem gut in zwei etwa gleich lange Teile splitten: Bad Kissingen - Gemünden und Gemünden - Würzburg.Der erste Abschnitt beginnt gut ausgeschildert am Bahnhof Bad Kissingen und führt auf dem auf dem Radwanderweg Fränkische Saale weitgehend parallel zum Fluss über Euerdorf, Elfershausen, Hammelburg (Stadtmuseum), Diebach, Gräfendorf nach Gemünden (Ruine Scherenburg, Freibad auf der Saaleinsel, Bootsverleih). Hier kreuzt der Mainradweg, der von Lohr am Main kommt. Der Beschilderung entlang radeln: nach Karlstadt (Altstadt, Karlsburg), Himmelstadt, Zellingen/Retzbach (Freibad am Mainufer), Thüngersheim (typisches Winzerdorf), Erlabrunn ( 50 Hektar Schwarzkiefernwald), Margetshöchheim (Fachwerkstadt), Veitshöchheim und Zell am Main (Radwegekirche) nach Würzburg. Hier gibt's an der Alten Mainbrücke einen Fahrradparkplatz mit Gepäckaufbewahrung, Tagesgebühr 1 Euro.Hier können Sie die zehnte und letzte Etappe der Radeltour Franken als GPX-Datei herunterladen. Eine GPX-Datei dient zum Austausch von GPS-Geodaten. Die Daten zur dieser Tour wurden im Tourenportal des ADFC erstellt. Auf www.adfc-tourenportal.de finden Sie diese und viele weitere Touren.Mit der gpx-Datei können Sie die Route in Ihrem GPS-Empfänger oder Navi anzeigen. Einfach auf den Link klicken und die gpx-Datei auf Ihrem Computer speichern. Danach mit Hilfe der Software Ihres GPS-Gerätes oder Navis aufspielen.Oder Sie betrachten die Details der Route als Landkarte oder Satellitenbild auf Ihrem Computer. Nachdem Sie die gpx-Datei auf dem Computer gespeichert haben, muss sie mit einem Programm geöffnet werden. Das geht ganz einfach in Ihrem Internet-Browser mit kostenlosen Programmen wie z.B. Google Earth, http://www.wegeundpunkte.de/touren_erstellen.php#import , oder http://www.gpswandern.de/gpxviewer/gpxviewer.shtml . Importieren Sie die GPS-Datei der Radeltour.