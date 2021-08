31. Kalenderwoche, 218. Tag des Jahres



HISTORISCHE DATEN

2020 - Präsident Donald Trump verbietet US-Firmen Geschäfte mit den Eigentümern der chinesischen Video-App Tiktok. Deren Nähe zur Regierung in Peking sei eine Bedrohung für die nationale Sicherheit. Mit seiner Verfügung will Trump den Verkauf der populären App an ein amerikanisches Unternehmen erzwingen.

2016 - Das Integrationsgesetz für Flüchtlinge tritt in Deutschland in Kraft. Flüchtlinge sollen künftig einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten, es kommen aber auch einige Verschärfungen auf sie zu.

2001 - Der belgische Bierkonzern Interbrew (heute: Anheuser-Busch Inbev) kauft die Bremer Traditions-Brauerei Beck für 1,79 Milliarden Euro.

1991 - Der im französischen Exil lebende ehemalige iranische Ministerpräsident Schahpur Bachtiar (76) und sein Sekretär werden in Suresnes bei Paris ermordet.

1966 - In Lissabon wird die längste Hängebrücke Europas ihrer Bestimmung übergeben. Die Brücke über den Tejo misst rund 2278 Meter.

1945 - Die amerikanische Luftwaffe wirft über der japanischen Stadt Hiroshima die erste Atombombe ab. Allein bis Ende 1945 sterben 70 000 Menschen an den Folgen.

1926 - Die Amerikanerin Gertrud Ederle durchschwimmt als erste Frau den Ärmelkanal.

1806 - Kaiser Franz II. legt die römisch-deutsche Kaiserkrone nieder. Damit endet das Heilige Römische Reich Deutscher Nation.

1791 - Das Brandenburger Tor in Berlin wird eingeweiht. Die Quadriga kommt drei Jahre später hinzu.

GEBURTSTAGE

1981 - Thomas Greilinger (40), deutscher Eishockeyspieler, ERC Ingolstadt 2008-2019, «DEL-Spieler des Jahres» 2010

1961 - Cherno Jobatey (60), deutscher Fernsehmoderator und Journalist, ZDF-Morgenmagazin 1992-2012

1951 - Jossi Wieler (70), Schweizer Theaterregisseur, Intendant der Staatsoper Stuttgart 2011-2018

1946 - Peter Simonischek (75), österreichischer Schauspieler («Toni Erdmann»)

1881 - Alexander Fleming, britischer Bakteriologe, Entdecker der antibakteriellen Wirkung von Penizillin 1928, Nobelpreis für Medizin 1945, gest. 1955

TODESTAGE

2011 - Kuno Klötzer, deutscher Fußballtrainer, Hamburger SV 1973-77 (DFB-Pokal 1976, Europapokal der Pokalsieger 1977), geb. 1922

1976 - Adriaan Roland Holst, niederländischer Schriftsteller («Ein Winter am See»), bedeutender Schriftsteller des Widerstands während des Zweiten Weltkriegs, geb. 1888





