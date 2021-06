25. Kalenderwoche, 173. Tag des Jahres

Noch 192 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Albin, Eberhard, John, Sighild, Thomas

HISTORISCHE DATEN

2016 - Die Zentral-Genossenschaftsbank in Frankfurt schließt sich mit der kleineren WGZ-Bank in Düsseldorf zur drittgrößten deutschen Bankengruppe zusammen. Das neue Spitzeninstitut der Volks- und Raiffeisenbanken umfasst mehr als 1000 Kreditinstitute.

2006 - Der brasilianische Nationalspieler Ronaldo schießt in Dortmund seine WM-Tore Nummer 13 und 14 und zieht in der ewigen WM-Torschützenliste mit Rekord-Torjäger Gerd Müller gleich.

2004 - Über 60 000 Menschen beobachten die «Krönung» der Dresdner Frauenkirche mit ihrer 28 Tonnen schweren Turmhaube mit dem vergoldeten Strahlenkreuz.

2001 - Bundestag und Bundesrat stimmen dem Vorschlag des Vermittlungsausschusses zu, den Opfern des SED-Regimes höhere Renten zu gewähren.

1998 - In der Schweiz wird als erstem europäischen Land die Potenzpille Viagra der US-Herstellerfirma Pfizer zugelassen.

1986 - Argentiniens Fußballstar Diego Maradona erzielt im WM-Viertelfinale in Mexiko City gegen England ein Tor regelwidrig mit dem ausgestreckten rechten Arm und erklärt anschließend, beteiligt gewesen seien sein Kopf und «die Hand Gottes». Kurz darauf schießt Maradona ein weiteres spektakuläres Tor. Es wird später zum Tor des Jahrhunderts gekürt.

1981 - Der demokratisch gewählte iranische Staatspräsident Abolhassan Bani-Sadr wird formell seines Amtes enthoben, nachdem er am Vortag vom Parlament für politisch unfähig erklärt worden war.

1941 - Unter dem Decknamen «Unternehmen Barbarossa» beginnt im Zweiten Weltkrieg der deutsche Überfall auf die Sowjetunion.

1906 - Haakon VII. (1872-1957), Prinz von Dänemark, wird in Trondheim zum König von Norwegen gekrönt.

GEBURTSTAGE

1961 - Jimmy Somerville (60), britischer Popmusiker, Mitglied der Bands Bronski Beat («I Feel Love») und The Communards («Don't Leave Me This Way»)

1943 - Klaus Maria Brandauer (78), österreichischer Schauspieler («Mephisto», «Jenseits von Afrika») und Regisseur

1936 - Kris Kristofferson (85), amerikanischer Countrysänger («Me and Bobby McGee») und Schauspieler («Heaven's Gate»)

1906 - Billy Wilder, amerikanischer Filmregisseur («Manche mögen's heiß», «Eins, zwei, drei»), gest. 2002

1901 - Luise Albertz, deutsche Politikerin (SPD), Vorsitzende des Petitionsausschusses im Bundestag 1949-1959 («Mutter der Bedrängten»), Oberbürgermeisterin von Oberhausen 1946-1948 und 1956-1979, gest. 1979

TODESTAGE

2020 - Joel Schumacher, amerikanischer Filmregisseur («Der Klient», «Die Jury»), geb. 1939

1991 - Klaus Schwarzkopf, deutscher Schauspieler (Kieler «Tatort»-Kommissar Finke), geb. 1922

