37. Kalenderwoche, 257. Tag des Jahres



Noch 108 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Jungfrau



Namenstag: Cornelius

HISTORISCHE DATEN

2019 - Drohnenangriffe auf zwei Ölraffinerien im Osten Saudi-Arabiens legen die Hälfte der Produktion des Landes lahm und richten Millionenschäden an. Die jemenitischen Huthi-Rebellen bekennen sich zu der Aktion. Saudi-Arabien und die USA beschuldigen den Iran. Teheran weist das zurück.

2016 - Der Slowene Aleksander Ceferin wird in Athen zum neuen UEFA-Präsidenten gewählt. Er ist Nachfolger von Michel Platini, der wegen einer Finanzaffäre gesperrt wurde.

2011 - Im Alleingang liberalisiert Schleswig-Holstein den Glücksspielmarkt. Der Staat behält zwar das Veranstaltungsmonopol für Lotto, Beschränkungen im Vertrieb und für die Werbung werden aber weitgehend aufgehoben.

2006 - Mehr als 60 Jahre nach dem Holocaust werden erstmals wieder Rabbiner in Deutschland ordiniert. Die drei ersten Absolventen des Abraham Geiger Kollegs in Potsdam werden in einer feierlichen Zeremonie in der Neuen Synagoge Dresden ins Amt berufen.

2001 - Etwa 200.000 Menschen, darunter die politische Führung Deutschlands, nehmen am Brandenburger Tor in Berlin an einer Trauerkundgebung für die Opfer der Terrorangriffe in den USA teil.

1996 - Bei den ersten Wahlen in Bosnien nach vier Jahren Krieg wird Präsident Alija Izetbegovic knapp vor seinem schärfsten Konkurrenten, dem bosnischen Serben Momcilo Krajisnik, im Amt bestätigt.

1981 - «Laborem exercens» (Über die menschliche Arbeit) ist die erste Sozialenzyklika von Papst Johannes Paul II. Sie betont den Vorrang des Menschen und der Menschenrechte auch im Produktionsprozess.

1966 - In der Nordsee verunglückt das Schul-U-Boot «Hai» der Bundesmarine in der Nähe der Doggerbank in einen Sturm und sinkt. 19 von 20 Besatzungsmitgliedern kommen ums Leben.

1951 - Auf der Außenministerkonferenz der drei Westmächte in Washington zur Deutschlandpolitik wird beschlossen, die Bundesrepublik «auf der Grundlage der Gleichberechtigung in eine kontinental-europäische Gemeinschaft» zu integrieren.

GEBURTSTAGE

1961 - Martina Gedeck (60), deutsche Schauspielerin («Die Wand», «Das Leben der Anderen»)

1941 - Eckhard Henscheid (80), deutscher Schriftsteller («Sudelblätter»), Mitbegründer des Satire-Magazins «Titanic» 1979

1936 - Manfred Kock (85), deutscher Theologe, EKD-Ratsvorsitzender 1997-2003

1931 - Ivan Klima (90), tschechischer Schriftsteller und Dramatiker («Liebe und Müll», «Warten auf Dunkelheit, Warten auf Licht»)

1886 - Erich Hoepner, deutscher Generaloberst und Widerstandskämpfer, 1944 in Berlin-Plötzensee hingerichtet

TODESTAGE

2016 - Hilmar Thate, deutscher Bühnen- und Filmschauspieler («Der König von St. Pauli», «Die Sehnsucht der Veronika Voss»), geb. 1931

1321 - Dante Alighieri, italienischer Nationaldichter («Göttliche Komödie»), geb. 1265





