Kalenderblatt 2020: 2. Oktober

40. Kalenderwoche, 276. Tag des Jahres

Noch 90 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Waage

Namenstag: Hermann, Jakob

HISTORISCHE DATEN

2019 - Nach wohl durch Listerien verursachten Todesfällen schließen die Behörden den nordhessischen Wurstproduzenten Wilke. In der Firma werden schwere Hygienemängel festgestellt.

1990 - Die DDR-Volkskammer löst sich auf.

1990 - In Ost-Berlin wird die Ständige Vertretung Bonns geschlossen.

1950 - Erstmals erscheint ein Comic der Serie «Peanuts» von Charles M. Schulz in US-Tageszeitungen. Charlie Brown und sein Hund Snoopy sind die bekanntesten Figuren der Geschichten.

1940 - Die Nationalsozialisten errichten in Warschau ein Ghetto für die jüdische Bevölkerung.

1930 - In Anwesenheit des Firmengründers Henry Ford wird in Köln der Grundstein für eine Zweigniederlassung der Fordwerke gelegt.

1930 - In Berlin wird das neu erbaute Pergamonmuseum auf der Museumsinsel eröffnet.

1905 - Die von Max Reinhardt gegründete Schauspielschule des Deutschen Theaters in Berlin wird eröffnet.

1870 - Die Einwohner des Kirchenstaates einschließlich Rom stimmen für die Vereinigung mit dem Königreich Italien.

GEBURTSTAGE

1990 - Sarah Klier (30), gilt als das letzte in der damaligen DDR geborene Baby

1965 - Tim Staffel (55), deutscher Schriftsteller und Dramatiker («Heimweh», «Terrordrom»)

1960 - Joe Sacco (60), maltesischer Comic-Journalist und Zeichner (Band «Wir gehören dem Land»)

1940 - Manfred Zapatka (80), deutscher Schauspieler (Fernsehrollen in «Todesspiel», «Der große Bellheim», «Rivalen der Rennbahn»), nach anderen Angaben 1942 geboren

1890 - Groucho Marx, amerikanischer Komiker, Mitglied der Komikergruppe The Marx Brothers (Filme: «Skandal in der Oper», «Eine Nacht in Casablanca»), gest. 1977

TODESTAGE

1970 - Grethe Weiser, deutsche Schauspielerin («Der schräge Otto»), geb. 1903

1920 - Max Bruch, deutscher Komponist und Dirigent («Violinkonzert Nr.1»), geb. 1838

