50. Kalenderwoche, 346. Tag des Jahres

Noch 20 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Schütze

Namenstag: Arthur, David

HISTORISCHE DATEN

2019 - Der saudische Ölgigant Aramco nimmt durch den Verkauf von 1,5 Prozent seiner Anteile 25,6 Milliarden US-Dollar ein und legt damit den bisher größten Börsengang hin. Mit einem Wert von 1,88 Billionen US-Dollar wird der Konzern auch das größte börsennotierte Unternehmen vor dem Tech-Riesen Apple.

2018 - Auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt tötet ein 29-Jähriger fünf Menschen. Der Täter bekennt sich zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Er wird zwei Tage später bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet.

2015 - «Flüchtlinge» wird zum Wort des Jahres 2015 gekürt. Es stehe für das beherrschende Thema, begründet die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) in Wiesbaden die Entscheidung.

2005 - Paramount Pictures, die Hollywood-Studio-Sparte des amerikanischen Medienriesen Viacom, übernimmt das von Steven Spielberg mitgegründete Filmstudio DreamWorks SKG.

2000 - Der EU-Gipfel in Nizza einigt sich nach zähen Verhandlungen auf einen neuen Vertrag für die Europäische Union. Damit ist der Weg für das weitere Zusammenwachsen Europas frei.

1998 - Der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) wir auf dem EU-Gipfel in Wien für seine Verdienste um die europäische Einigung mit Titel «Ehrenbürger Europas» ausgezeichnet.

1985 - Im bayerischen Wackersdorf beginnen unter Polizeischutz die Rodungsarbeiten für die umstrittene Wiederaufbereitungsanlage.

1983 - Erstmals predigt ein katholisches Kirchenoberhaupt in einem evangelischen Gotteshaus. Papst Johannes Paul II. nimmt in der Luther-Kirche in Rom an einer Kirchenfeier teil.

1875 - Bei einem Sprengstoffanschlag auf das Dampfschiff «Mosel» kommen in Bremerhaven 83 Menschen ums Leben. Ein mit Zeitzünder versehener Sprengkörper, der das Schiff mit 576 Passagieren auf hoher See versenken soll, explodiert schon bei der Verladung im Hafen. Das Motiv für die Tat ist Versicherungsbetrug.

GEBURTSTAGE

1960 - Rachel Portman (60), britische Komponistin, gewann als erste Frau einen Filmmusik-Oscar für ihre Komposition zum Film «Emma»

1960 - Uwe Eric Laufenberg (60), deutscher Theaterregisseur und Schauspieler, Intendant Hessisches Staatstheater Wiesbaden seit 2014

1950 - Christina Onassis, griechische Großreederin, gest. 1988

1930 - Jean-Louis Trintignant (90), französischer Schauspieler («Leichen pflastern seinen Weg», «Z»)

1445 - Herzog Eberhard I., württembergischer Herzog 1495-1496, Gründer der Universität Tübingen 1477, gest. 1496

TODESTAGE

2000 - Erhard Krack, deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Ost-Berlin 1974-1990, geb. 1931

1980 - Viktoria Luise, Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg, einzige Tochter Kaiser Wilhelms II., geb. 1892

