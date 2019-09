Kalenderblatt 2019: 4. September

36. Kalenderwoche, 247. Tag des Jahres

Noch 118 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Ida, Irmgard, Rosalia, Rosa

HISTORISCHE DATEN

2018 - Sahra Wagenknecht, Fraktionschefin der Linken, stellt in Berlin die linke Sammlungsbewegung «Aufstehen» vor. Ziel sei eine neue linke Regierung in Deutschland. Die Parteichefs von Linken, SPD und Grünen reagieren ablehnend.

2016 - Die AfD wird bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern zweitstärkste Kraft hinter der SPD (30,6 Prozent). Mit 20,8 Prozent ziehen die Rechtspopulisten erstmals in einem Bundesland an der CDU (19,0 Prozent) vorbei.

2009 - Die Bundeswehr befiehlt einen Luftangriff auf zwei von den Taliban gekaperte Tanklaster in Nordafghanistan. Dabei kommen nach verschiedenen Quellen zwischen 91 und 142 Menschen ums Leben oder werden verletzt.

1989 - In Leipzig kommt es im Anschluss an das traditionelle Friedensgebet in der Nikolaikirche zu einer Menschenansammlung vor der Kirche. Daraus entstehen die Montagsdemonstrationen. Am 25. September ziehen bereits etwa 6000 Menschen durch die Innenstadt.

1949 - Herta Heuwer soll an diesem Tag in Berlin das erste Mal eine Soße aus Tomatenmark, Worcestershiresoße, Currypulver und anderen Gewürzen zusammengerührt und über eine gebratene und klein geschnittene Brühwurst gegossen haben. Zehn Jahre später ließ sich Heuwer die Currywurst-Soße als Patent schützen. Auch andere beanspruchen die Erfindung für sich.

1929 - Das Luftschiff LZ 127 «Graf Zeppelin» kehrt von seiner Fahrt um die Welt nach Friedrichshafen am Bodensee zurück.

1916 - Britische Truppen erobern die Hauptstadt der deutschen Kolonie Ostafrika, die Hafenstadt Daressalam.

1882 - In der New Yorker Pearl Street eröffnet Thomas Alva Edison ein elektrisches Kraftwerk, das erste Zentralkraftwerk in den USA.

1797 - Im französischen Parlament wird gegen die royalistisch gesonnene Mehrheit ein Putsch organisiert. Der «Staatsstreich vom 18. Fructidor» führt zur Errichtung einer Diktatur.

GEBURTSTAGE

1981 - Beyoncé Knowles (38), amerikanische R&B-Sängerin und Schauspielerin (Solo-Hit «Crazy In Love»), früher Mitglied der Gruppe Destiny's Child («Lose My Breath»)

1949 - Yann Queffélec (70), französischer Schriftsteller («Barbarische Hochzeit»)

1944 - Jennifer Salt (75), amerikanische Schauspielerin («Die Schwestern des Bösen»)

1939 - Erwin Teufel (80), deutscher Politiker (CDU), Ministerpräsident Baden-Württembergs 1991-2005

1924 - Helmut Schlesinger (95), deutscher Finanzfachmann, Präsident der Deutschen Bundesbank 1991-1993, «Mr. D-Mark»

TODESTAGE

2016 - Klaus Traube, deutscher Wissenschaftsmanager und Energiewissenschaftler («Plutonium-Wirtschaft»), geb. 1928

1989 - Georges Simenon, französischer Schriftsteller, Autor der Kriminalromane mit Kommissar Maigret, geb. 1903