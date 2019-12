Kalenderblatt 2019: 25. Dezember

52. Kalenderwoche, 359. Tag des Jahres

Noch 6 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Steinbock

Namenstag: Anastasia, Eugenia

HISTORISCHE DATEN

2016 - Ein russisches Militärflugzeug mit einem Armeechor an Bord stürzt nahe der russischen Stadt Sotschi ins Schwarze Meer. Alle 92 Insassen sterben.

2013 - Kurz nach Beginn der Weihnachtsmesse im Kölner Dom stürmt eine Aktivistin der Frauengruppe Femen nach vorne und springt halbnackt auf den Altar. Die 20-jährige hatte sich die Worte «I am God» («Ich bin Gott») auf den Oberkörper gemalt.

2011 - Bei Bombenanschlägen auf katholische Kirchen werden in Nigeria mindestens 40 Menschen getötet.

2009 - Der führende chinesische Bürgerrechtler Liu Xiaobo wird zu einer ungewöhnlich hohen Haftstrafe von elf Jahren verurteilt.

2004 - Nach siebenjähriger Reise durch das Weltall glückt die Abkoppelung der europäischen Sonde «Huygens» vom Mutterschiff «Cassini». 2005 kann sie auf dem Saturn-Mond Titan landen.

1991 - Michail Gorbatschow tritt als letzter amtierender Präsident der aufgelösten Sowjetunion von seinem Amt zurück.

1989 - Der rumänische Diktator Nicolae Ceausescu und seine Frau Elena werden von einem militärischen Schnellgericht in Targoviste nordwestlich von Bukarest zum Tode verurteilt und hingerichtet.

1952 - Der Nordwestdeutsche Rundfunk (NWDR) nimmt mit dem Fernsehspiel «Stille Nacht, heilige Nacht» seinen regelmäßigen TV-Sendebetrieb auf.

1734 - Zwischen dem ersten Weihnachtstag und dem 6. Januar erklingen in der Nikolaikirche und der Thomaskirche zu Leipzig erstmals die sechs Kantaten von Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium.

GEBURTSTAGE

1969 - AnNa R. (50), deutsche Sängerin, Mitgründerin der Gruppe Rosenstolz («Wir sind am Leben»)

1964 - Ian Bostridge (55), britischer Opern- und Liedsänger (Tenor)

1954 - Annie Lennox (65), britische Rocksängerin, Sängerin des Popduos Eurythmics («There Must Be An Angel»)

1949 - Sissy Spacek (70), amerikanische Schauspielerin («Nashville Lady»)

1899 - Humphrey Bogart, amerikanischer Filmschauspieler («Casablanca»), gest. 1957

TODESTAGE

2009 - Vic Chesnutt, amerikanischer Folksänger, geb. 1964

1834 - David Friedländer, deutscher Schriftsteller jüdischen Glaubens, setzte sich für die Emanzipation und Assimilation der Juden ein, geb. 1750