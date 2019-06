Kalenderblatt 2019: 23. Juni

25. Kalenderwoche, 174. Tag des Jahres

Noch 191 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Edeltraud, Hildulf

HISTORISCHE DATEN

2018 - In Thailand werden zwölf Jungen eines Fußball-Teams und ihr Betreuer nach einer Sturzflut in einer Höhle eingeschlossen. Nach dramatischen Rettungsaktionen kommen die letzten nach 17 Tagen frei.

2016 - In einem Referendum stimmen 51,9 Prozent der Briten für den Austritt des Königreichs aus der Europäischen Union («Brexit»), 48,1 Prozent sind dagegen. Premierminister David Cameron, Befürworter eines Verbleibs, tritt am 13. Juli zurück. Nachfolgerin wird Theresa May.

2009 - Zur Erforschung von Demenz wird in Bonn das Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) gegründet.

1999 - Die Berliner Philharmoniker wählen den britischen Dirigenten Simon Rattle als Nachfolger von Claudio Abbado zum neuen Chefdirigenten. Er übt dieses Amt von 2002 bis 2018 aus.

1966 - Die Beatles starten ihre erste Tournee durch die Bundesrepublik, nachdem sie ab 1960 bereits Auftritte in Hamburg hatten. Die britische Band landet in München, wo sie am folgenden Tag im Circus Krone die ersten beiden von sechs Konzerten in Deutschland gibt.

1919 - Die deutsche Nationalversammlung beschließt die Annahme des Versailler Friedensvertrages, der fünf Tage später unterzeichnet wird.

1894 - Auf Initiative des Franzosen Pierre de Coubertin wird in Paris das Internationale Olympische Komitee (IOC) gegründet. Die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit werden für 1896 in Athen beschlossen.

1821 - Die Unterzeichnung der Elbschifffahrtsakte von den Elbanrainerstaaten legt den Grundstein für Verbesserungen der Elbschifffahrt und des Elbhandels. Das Gesetz tritt am 1. März 1822 in Kraft.

1757 - Truppen der britischen Ostindien-Kompanie besiegen bei Plassey (heute Palashi) die Armee des Nawab (Gouverneurs) von Bengalen. Die Herrschaft Großbritanniens über Indien für die folgenden fast zwei Jahrhunderte beginnt.

GEBURTSTAGE

1954 - Robert Carsen (65), kanadischer Schauspieler und Opernregisseur

1944 - Peter Bieri (75), Schweizer Philosoph und Schriftsteller (alias Pascal Mercier: «Nachtzug nach Lissabon»)

1919 - Hermann Gmeiner, österreichischer Sozialpädagoge und Stifter, Gründer und Leiter der SOS-Kinderdörfer, gest. 1986

1919 - Gerda Gmelin, deutsche Schauspielerin und Theaterleiterin (Hamburger «Theater im Zimmer» 1959-1999, gest. 2003

1894 - Alfred Charles Kinsey, amerikanischer Sexualforscher («Das sexuelle Verhalten des Mannes», «Das sexuelle Verhalten der Frau»), gest. 1956

TODESTAGE

2011 - Peter Falk, amerikanischer Schauspieler (TV-Krimiserie «Columbo»), geb. 1927

2009 - Hanne Hiob, deutsche Schauspielerin, älteste Tochter des Schriftstellers Bertolt Brecht, bekannt als Brecht-Interpretin und politische Aktivistin («Der anachronistische Zug oder Freiheit und Democracy»), geb. 1923