Kalenderblatt 2019: 19. Oktober

42. Kalenderwoche, 292. Tag des Jahres

Noch 73 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Waage

Namenstag: Isaak, Jean, Paul

HISTORISCHE DATEN

2018 - Der Europäische Gerichtshof in Straßburg untersagt die Zwangspensionierung von Richtern in Polen. Am 21. November erlaubt das polnische Parlament ihre Rückkehr an das Oberste Gericht.

2009 - Der insolvente Versandhändler Quelle soll nach einer Mitteilung des Insolvenzverwalters abgewickelt werden. Die Verkaufsanstrengungen seien erfolglos gewesen, es gebe keine Alternative.

1994 - Das Bundeskabinett beschließt eine Ausweitung der Hoheitsgewässer von bislang drei auf zwölf Seemeilen zum 1. Januar 1995. Hauptziel ist eine Stärkung des Umweltschutzes im deutschen Küstenbereich.

1972 - Dem deutschen Schriftsteller Heinrich Böll wird der Literatur-Nobelpreis zuerkannt.

1951 - Der US-Kongress in Washington erklärt den Kriegszustand zwischen den USA und Deutschland für beendet.

1949 - In Köln wird der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) als Spitzenverband der Industrie gegründet.

1856 - Das Sultanat von Sansibar wird nach dem Tod von Said bin Sultan gegründet. Sein Sohn Madschid bin Said wird der erste Sultan von Sansibar. Vorher hatte Sansibar zum Sultanat von Oman gehört.

1466 - Im Zweiten Thorner Frieden wird der Deutsche Orden zu Gebietsabtretungen an den König von Polen gezwungen. 439 - Die Vandalen erobern nach einem zehn Jahre währenden Kampf Karthago und beherrschen damit das westliche Mittelmeer.

GEBURTSTAGE

1969 - Trey Parker (50), amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor, Produzent und Regisseur, Erfinder der US-Zeichentrickserie «South Park» (zusammen mit Matt Stone)

1969 - Dieter Thoma (50), deutscher Skispringer, Sieger der Vierschanzen-Tournee 1990, Skiflug-Weltmeister 1990, Mannschafts-Olympiasieger 1994, Team-Weltmeister 1999

1964 - Agnès Jaoui (55), französische Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin («Schau mich an!», «Das Leben ist ein Chanson»)

1944 - Jakob Kellenberger (75), Schweizer Funktionär, Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) 2000-2012

1934 - Eva-Maria Hagen (85), deutsche Sängerin («Wolfslieder»), Schauspielerin und Autorin, 1977 von der DDR ausgebürgert

TODESTAGE

1999 - Nathalie Sarraute, französische Schriftstellerin («Porträt eines Unbekannten»), geb. 1900

1943 - Camille Claudel, französische Bildhauerin («Der Walzer»), geb. 1864