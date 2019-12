Kalenderblatt 2019: 14. Dezember

50. Kalenderwoche, 348. Tag des Jahres

Noch 17 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Schütze

Namenstag: Johannes

HISTORISCHE DATEN

2018 - Bundestag und Bundesrat verabschieden das sogenannte Gute-Kita-Gesetz. Der Bund will bis 2022 rund 5,5 Milliarden Euro an die Länder zahlen. Das Geld kann für längere Öffnungszeiten in Kindergärten und -tagesstätten, mehr Personal oder Beitragsfreiheit verwendet werden.

2014 - Türkische Sicherheitskräfte gehen landesweit mit einer Großrazzia gegen Journalisten und Regierungsgegner bei der Polizei vor. Die EU verurteilt die Aktion als «unvereinbar mit der Freiheit der Medien».

2012 - Bei dem bis dahin schlimmsten Amoklauf an einer US-Schule kommen 27 Menschen ums Leben, darunter 20 Kinder. Der Schütze tötet sich nach dem Blutbad in Newtown (Connecticut) selbst.

2009 - Österreich verstaatlicht die schwer angeschlagene BayernLB-Tochter Hypo Alpe Adria (HGAA). BayernLB-Chef Michael Kemmer räumt seinen Posten.

2008 - Ein wütender Iraker bewirft US-Präsident George W. Bush bei seinem Abschiedsbesuch im Irak bei einer Pressekonferenz in Bagdad mit Schuhen.

2004 - Der französische Präsident Jacques Chirac weiht bei Millau die seinerzeit höchste Brücker der Welt ein. Das 2460 Meter lange Viadukt überspannt das Tal der Tarn.

1989 - Der DDR-Ministerrat beschließt die Umwandlung der ehemaligen Prominentensiedlung Wandlitz bei Ost-Berlin in ein Rehabilitationszentrum für Kinder und Erwachsene.

1954 - Wilhelm Hoegner (SPD) löst Hans Ehard (CSU) als bayrischen Ministerpräsidenten ab. Er regiert bis 1957 mit einer Koalition aus SPD, BP, FDP und BHE. Es ist die einzige Regierung in Bayern nach 1949, die nicht von einem CSU-Politiker geführt wird.

1287 - Bei der Luciaflut sollen an der gesamten Nordseeküste 50.000 Menschen ums Leben gekommen sein. An der Emsmündung entsteht eine Nordseebucht, der Dollart.

GEBURTSTAGE

1979 - Michael Owen (40), englischer Fußballspieler (FC Liverpool, Real Madrid, Manchester United)

1962 - Bela B. (57), deutscher Musiker, Schlagzeuger und Sänger der Band Die Ärzte («Schrei nach Liebe»)

1954 - Eva Mattes (65), deutsche Schauspielerin (Rolle der Konstanzer «Tatort»-Kommissarin Klara Blum)

1944 - Michael Glos (75), deutscher Politiker (CSU), Bundesminister für Wirtschaft und Technologie 2005-2009

1939 - Jupp Elze, deutscher Boxer, stirbt 1968 nach seinem EM-Kampf im Mittelgewicht gegen Carlos Duran an einer Gehirnblutung.

TODESTAGE

1989 - Andrej Sacharow, sowjetischer Atomphysiker und Bürgerrechtler, Friedensnobelpreisträger 1975, geb. 1921

1799 - George Washington, amerikanischer Politiker, erster US-Präsident 1789-1797, geb. 1732