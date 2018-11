Kalenderblatt 2018: 12. November

46. Kalenderwoche

316. Tag des Jahres

Noch 49 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Skorpion

Namenstag: Diégo, Kunibert, Lewin

HISTORISCHE DATEN

2017 - Ein schweres Erdbeben sucht die kurdische Grenzregion im Iran und Irak heim. Mindestens 540 Menschen sterben, die weitaus meisten in der westiranischen Provinz Kermanschah.

2011 - Der italienische Regierungschef Silvio Berlusconi tritt zurück. Am 16. November wird eine neue Regierung unter dem Vorsitz des früheren EU-Kommissars Mario Monti vereidigt. Der Rücktritt Berlusconis wird in Italien als Ende einer Epoche gewertet: 17 Jahre lang hatte der Medienmogul die Politik in seinem Land bestimmt.

2008 - Die EU beschließt, die Normungen für 26 Obst- und Gemüsesorten abzuschaffen, darunter den berüchtigten Krümmungsgrad der Gurke.

2003 - Das erste deutsche Erdwärmekraftwerk geht im mecklenburgischen Neustadt-Glewe ans Netz.

1998 - Der Chef der Kurdischen Arbeiterpartei PKK, Abdullah Öcalan, wird auf dem römischen Flughafen Leonardo da Vinci bei seiner Ankunft aus Moskau festgenommen.

1938 - Die Nationalsozialisten erlassen die «Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben». Diese verbietet ihnen den Betrieb von Einzelhandelsgeschäften und die selbstständige Führung von Handwerksbetrieben.

1918 - In Deutschland wird das Frauenwahlrecht eingeführt. Der Rat der Volksbeauftragten, die aus der Revolution hervorgegangene Regierung, verkündet das gleiche, geheime, direkte und allgemeine Wahlrecht für «alle mindestens 20 Jahre alten männlichen und weiblichen Personen».

1908 - Durch eine Schlagwetterexplosion in der Zeche Radbod in Hamm (Westfalen) werden rund 350 Bergleute getötet.

1673 - Im Holländischen Krieg erobert der kaiserliche Feldherr Raimondo v. Montecuccoli die kurkölnische Stadt Bonn, die mit Frankreich verbündet war. Die Franzosen werden hinter den Rhein zurückgedrängt.

GEBURTSTAGE

1980 - Ryan Gosling (38), kanadischer Schauspieler («La La Land») und Musiker

1978 - Alexandra Maria Lara (40), deutsche Schauspielerin («Der Untergang»)

1948 - Hassan Ruhani (70), iranischer Politiker, Staatspräsident seit 2013

1933 - Wolfgang Schlüter (85), deutscher Jazz-Vibrafonist, NDR Big Band, Deutscher Jazzpreis 2001

1923 - Loriot, deutscher Autor, Regisseur («Ödipussi», «Papa ante portas») und Cartoonist, gest. 2011

TODESTAGE

2011 - Hermann Herder, deutscher Verleger, Herder Verlag (Freiburg), geb. 1926

1948 - Umberto Giordano, italienischer Komponist (Opern: «Mala Vita», «Andrea Chénier», «Fedora»), geb. 1867