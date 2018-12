Kalenderblatt 2018: 12. Dezember

50. Kalenderwoche

346. Tag des Jahres

Noch 19 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Schütze

Namenstag: Hartmann, Vizelin

HISTORISCHE DATEN

2017 - Das umstrittene Unkrautgift Glyphosat wird in der Europäischen Union für fünf weitere fünf Jahre zugelassen. Die EU-Kommission folgt mit dieser Entscheidung der Empfehlung von Mitgliedstaaten. Glyphosat steht im Verdacht, krebserregend zu sein.

2015 - Die Tragikomödie «Ewige Jugend» des Italieners Paolo Sorrentino gewinnt bei der Verleihung des 28. Europäischen Filmpreises in Berlin die Auszeichnung für den besten Spielfilm. Sorrentino wird außerdem als bester Regisseur geehrt.

2011 - Moncef Marzouki wird neuer Präsident in Tunesien - fast genau ein Jahr nach dem Beginn des Aufstands gegen Zine el Abidine Ben Ali. Die Vereidigung findet am 13. Dezember statt.

2003 - Die Synoden der Evangelisch-Reformierten, der Calvinisten und der Lutheraner in den Niederlanden vereinigen sich zur Protestantischen Kirche.

1993 - Bei den ersten freien Parlamentswahlen in Russland schneiden die liberalen Kräfte schwach ab. Die neue Verfassung wird in einem Referendum angenommen.

1963 - Kenia erlangt nach 68 Jahren britischer Herrschaft die Unabhängigkeit. In Nairobi überreicht Prinz Philip dem ersten Ministerpräsidenten, Jomo Kenyatta, die Unabhängigkeitsdokumente.

1958 - Der Gruselfilm «Dracula» mit Christopher Lee in der Hauptrolle startet in den deutschen Kinos.

1952 - In der kanadischen Provinz Ontario gelangen vier Millionen Liter hoch radioaktives Wasser in das Untergeschoss des Reaktorgebäudes von Chalk River. Es entweicht Radioaktivität in die Luft.

1787 - Pennsylvania ratifiziert als zweiter Bundesstaat die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika.

GEBURTSTAGE

1948 - Marcelo Rebelo de Sousa (70), portugiesischer Jurist, Journalist und Politiker, Staatspräsident Portugals seit 2016

1943 - Renate Schmidt (75), deutsche Politikerin (SPD), Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2002-2005, Bundestagsvizepräsidentin 1990-1994

1938 - Connie Francis (80), amerikanische Schlagersängerin («Die Liebe ist ein seltsames Spiel», «Paradiso»)

1933 - Manu Dibango (85), kamerunischer Saxofonist und Komponist («Afrijazzy», Band «Soul Makossa Gang»)

1928 - Tschingis Aitmatow, kirgisischer Schriftsteller («Dshamilja», «Der Schneeleopard»), Botschafter der Sowjetunion, danach Russlands in Luxemburg 1990-1994, gest. 2008

TODESTAGE

2005 - Gyula Trebitsch, deutsch-ungarischer Film- und Fernsehproduzent, Mitbegründer der NDR-Tochter «Studio Hamburg» 1960, geb. 1914

1963 - Theodor Heuss, deutscher Politiker (FDP), Publizist und Historiker, erster deutscher Bundespräsident 1949-1959, geb. 1884