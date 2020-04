Wissenschaftler auf der ganzen Welt suchen aktuell nach einem Impfstoff gegen das Virus. Wann dieser vorhanden ist, ist weiterhin unklar. Laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation "WHO" laufen derzeit 62 Forschungsprojekte dazu. Bevor ein Impfstoff zu Verfügung steht, könnte das Medikament der australischen Wissenschaftler bereits Abhilfe leisten und helfen: "In Zeiten, in denen wir eine globale Pandemie haben und es keine zugelassene Behandlung gibt, könnte eine Verbindung, die bereits weltweit verfügbar ist, den Menschen früher helfen", sagt Studienleiter Wagstaff. "Ivermectin" stünde wohl für eine massenhafte weltweite Behandlung zur Verfügung, wie Focus Online berichtet.

Ivermectin: Wie wirkt das Mittel auf das Coronavirus?

Die Wirkung von "Ivermectin" ist nicht abschließend erforscht. Allerdings existiert unter Experten die These, dass der Stoff die Wirkung des Coronavirus eindämpft. Konkret soll "Ivermectin" den Erreger hindern, Wirtszellen des angegriffenen Organismus angreifen zu können. Die Wirtszellen garantieren dem Coronavirus durch Andocken und Zehren eine rasche Verbreitung im Körper.

In gesunden Immunsystemen wehren sich Wirtszellen in der Regel gegen "Sars-CoV-2". Allerdings stehen Erstinfizierte dabei im Fokus. In Immunsystemen, die den Erreger noch nicht kennen, konnten noch keine Antikörper dagegen gebildet werden: Somit ist kein Schutz vorhanden und die Wirtszelle können sich nicht gegen den Erreger wehren.

tu