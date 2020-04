Coronsvirus: Darf ich noch zum Zahnarzt?

Vorsorgeuntersuchungen, die Erneuerung von Füllungen oder ein dringender Notfall - während der Corona-Krise stellt sich die Frage, wann es noch vertretbar ist, zum Zahnarzt zu gehen.

Die Bayerische Landes-Zahnärzte-Kammer appelliert an alle, nur in dringenden Notfällen zum Zahnarzt zu gehen. Andernfalls sollte der Termin verschoben werden - zum Beispiel bei einer Vorsorgeuntersuchung.

Corona-Krise: Auch Zahnarztpraxen leiden unter fehlender Schutzausrüstung

Aufgrund von fehlender Schutzausrüstung mussten bereits einige Praxen schließen, teilte die Bayerische Landes-Zahnärzte-Kammer mit. Zahnarztpraxen, die noch behandeln, sind auf der Website kzvb.de zu finden.

Bei Notfällen besteht für den Zahnarzt eine Behandlungspflicht. Aber die Behandlung muss für den Arzt und dessen Personal zumutbar sein. Wenn beim Patienten also der Verdacht besteht, an Covid-19 erkrankt zu sein, muss abgewägt werden: Wie hoch ist das Ansteckungsrisiko? Und was ist der Grad des Notfalls?

"In den ersten Tagen nach einer Infektion sind die Viren vor allem im Rachenraum hoch konzentriert. Beim Bohren, wenn sich mit dem Wasser ein feiner Nebel bildet, könnten Viren auch aus dem Rachenraum und der Mundhöhle in die Luft gelangen", sagte Professor John Ziebuhr, Leiter des Instituts für Medizinische Virologie der Universität Gießen, der "Apotheken Umschau".

Wer sich nicht sicher ist, ob sein zahnärztliches Problem aufschiebbar ist, sollte das individuell mit seinem Zahnarzt abklären.

Ausgangsbeschränkung und Kontaktsperren sollen das Coronavirus eindämmen. Weiterhin erlaubt ist es, sich außerhalb der Wohnung sportlich zu betätigen - zumindest unter bestimmten Voraussetzungen. Wie groß ist die Gefahr einer Infektion für Jogger und Spaziergänger?