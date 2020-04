Coronavirus-Impfstoff: Forschungen gegen "Sars-CoV-2" laufen auf Hochtouren

Die Erforschung des Coronavirus "Sars-CoV-2" läuft auf Hochtouren. Insbesondere vor dem Hintergrund der Entwicklung eines Impfstoffes gegen den Erreger untersuchen zahlreiche Forscherteams weltweit das Virus.

So auch Wissenschaftler des "Max-Planck-Institutes" in Frankfurt: In deren Studie liegt der Fokus auf einem Oberflächenprotein, das Aufschluss darüber geben könnte, was potenzielle Ziele für Antikörper und Hemmstoffe sein könnten. Diese Informationen sind bezüglich einer Impfstoffentwicklung von großer Bedeutung.

Corona-Impfstoff: Virus hat Zucker-Schutzschirm

Konkret geht es dabei um das Glykoprotein "Spike". Die Struktur des Eiweißstoffes gilt als Musterbeispiel. "Das Protein bindet vor allem an einen Rezeptor namens 'ACE2' auf der Oberfläche menschlicher Zellen. Das Virus kann dann mit der Zellmembran verschmelzen und sein Erbgut ins Zellinnere entlassen", heißt es von Seiten der Forscher.

Demnach kann das Coronavirus an solchen Stellen nicht nur in Zellen gelangen, sondern ist ebenfalls für das Immunsystem ein Anknüpfungspunkt. Dort docken gebildete Antikörper an. So können bereits gebildete "Immunzellen" gezielt positioniert werden, sodass das Virus abgeschwächt wird. Diesen Mechanismus des Immunsystems versucht "Sars-CoV-2" durch einen Schutzschirm aus Zuckermolekülen zu umgehen.

Die Strukturen dieser Zuckermolekül-Oberfläche sind ebenfalls Teil des Forschungsinteresses der Wissenschaftler. Genauer gesagt geht es um die Bewegung des angesprochenen "Spike"-Proteins. Das soll über ein komplexes Rechenmodell gelingen: "Wir brauchen dazu die Supercomputer der Max-Planck-Gesellschaft mit ihrer enormen Rechenleistung", erklärt Gerhard Hummer, Direktor des Institutes.