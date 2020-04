Fake-Gewinnspiel im Umlauf: Vorsicht bei angeblichen Rewe-Gutscheinen

Immer wieder kursieren Fake-Posts bei Facebook & Co. Aktuell werden bei Gewinnspielen Rewe-Gutscheine versprochen. Doch damit hat Rewe selbst nichts zu tun. Datensammler stecken hinter der fiesen Masche, klärt die private Initiative gegen Internet-Missbrauch Mimikama auf.

Es handelt sich hierbei um sogenannte Köder, die mit Facebook-Posts von unbekannten Erstellern im Namen von Rewe Nutzer anlocken sollen. Bei diesen Beiträgen wird zum Teilen des Posts aufgerufen. Jeder, der dies tut, erhält dem Anschein nach einen 250 Euro-Gutschein. Dabei steht meistens, dass dies nur "heute" gilt. Doch das ist ein klarer Fake und führt nur zur Weiterverbreitung dieses betrügerischen Gewinnspiels.

Die betrügerische Vorgehensweise der Datensammler

Wer auf den Link des Posts klickt gelangt auf eine weitere (falsche) Seite. Bisher sieht aber alles authentisch aus, so als könnte es tatsächlich von Rewe stammen. Wenn der Nutzer dann bei dem Gewinnspiel mitmachen möchte, muss dieser zuerst an einer Fragerunde teilnehmen. Doch bei diesen Fragen ist egal, was geantwortet wird, denn gewinnen wird jede Antwort. Das ist die Masche der Betrüger, die nur an Daten interessiert sind. Auch ein eingebauter Countdown soll zum unüberlegten Handeln und einer schnellen Befragung führen.

Nach der Fragerunde werden die Nutzer wieder aufgefordert, das Gewinnspiel mit deren Freunden zu teilen. So bekommen die Datensammler noch mehr Reichweite. Nach diesem Schritt wird man weiter zur Daten-Eingabemaske geführt, wo es dann aber häufig plötzlich um einen 100 Euro-Aldi-Gutschein geht. Wirklich zu gewinnen gibt es natürlich in allen Fällen nichts. Auch auf Whatsapp kursieren solche Gewinnspiele. Diese sind im Vorgang identisch zur Facebook Betrugsmasche.

Fazit: Passen Sie auf ihre Daten auf und fallen nicht auf solche Gewinnspiele herein. Denn wenn ihre Daten in die falschen Hände gelangen, könnten Sie mit einer Flut an Werbung per Mail, Telefon und Push Nachrichten überhäuft werden.

