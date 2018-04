Unterwegs in Frankens Highlands

Hier oben am bayerischen Rennsteig ist's deutlich kälter als im fränkischen Flachland. Wie ein schützender Mantel hat sich der Nebel auf die Weide neben dem Wanderweg gelegt. Es nieselt, es ist schummrig, aber irgendwas hat es, durch die diesige Landschaft von Spechtsbrunn in Richtung Steinbach am Wald zu streifen. An der Frankenwaldhütte im Kreis Kronach führt außer dem Wanderweg auch ein Radweg vorbei: Kleintettau ist 1,5 Kilometer entfernt, Steinbach am Wald sieben Kilometer. Und die Highlands? Die sind genau hier.Zur Bestätigung ruft Jürgen Güntsch die Highlander herbei: "Lara! Komm ..." Ein paar Rinder traben an den Weidezaun neben dem Weg: Die Rasse mit dem langen, zottigen Fell war ursprünglich im schottischern Hochland zu Hause, Lara ist groß, blond und so etwas wie die Leitkuh. Jürgen Güntsch ist einer der Männer, die sich für die "Schottische Hochlandrinderzucht Frankenwald" um die Tiere kümmern. "Sie sind das ganze Jahr draußen", erklärt er. Kein Melken, kein "Frisör" - viel Pflege brauchen die Highlander nicht. Aber die Zäune müssen immer neu gesteckt werden. Denn am Rennsteig wandern nicht nur Zweibeiner, sondern auch die Kühe ziehen von Weide zu Weide. Ihr Auftrag ist nämlich die Landschaftspflege.Vor über 30 Jahren erkannten die Kleintettauer, dass ihre alte Kulturlandschaft zunehmend verbuscht. Viele Bauern hatten die Flächen damals schon aufgegeben und sich Arbeit in der Industrie gesucht. Carl-August Heinz, dessen Glas-Fabrik den Ort prägt, hatte auf einer Reise in Schottland Hochlandrinder gesehen, er wusste, dass sie ganzjährig draußen stehen können und überzeugte seine Kollegen. Mit vier Rindern fing es an. "Heute haben wir 130 Tiere, bewirtschaften eine Fläche von 100 Hektar", sagt Güntsch.Die Rinder werden zur Zucht weiterverkauft. Oder geschlachtet, wenn sie mindestens drei Jahre alt sind. "Glückliche Küh!" Die kann man guten Gewissens essen - auch wenn sie klein sind und mit dem zottigen Pony über den Augen irgendwie niedlich. "Das Fleisch aus Freilandhaltung ist nicht wie aus einem Mastbetrieb, es ist dunkel und wildartig im Geschmack." Es wird im Tettauer Hofladen, bei Metzgern des Verbundes "Weidewelt - Vieh(l)falt im Frankenwald" und einigen Gastronomen der Region verkauft.Irgendwie wuchs in Kleintettau mit der Hochlandrinderzucht auch eine Verbundenheit zu Schottland. Alle paar Jahre werden "Highland Games" gefeiert. Auch sonst hat der Ort einiges zu bieten: Naranjlla, Papaya und Vanille im "Klein-Eden Tropenhaus am Rennsteig", einem 3500-Quadratmeter-Glas-Komplex, der mit Abwärme der Glasfabrik betrieben wird. Und etwa acht Kilometer von Kleintettau entfernt in Richtung Windheim den Ölschnitzsee. "Da kann man Tretboot fahren, schwimmen und gut einkehren." Die Rundwege um den See sind auch an Tagen mit schottischem Wetter geöffnet. Wer sie nutzt, um die Natur des Frankenwaldes zu erkunden, kommt an einer Weide vorbei - und da sind sie wieder: ein paar zottige Highlander, die gemütlich grasen.