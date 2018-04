Der scheuen Wildkatze in Oberfranken auf der Spur

Wildkatzensprung

Die Katze ist scheu. Gesehen haben sie bisher vielleicht ein paar Jäger früh am Morgen, wenn alles noch ruhig ist in den Wäldern im Landkreis Bamberg. Wobei - die Wildkatze ähnelt vom Aussehen auch einer Hauskatze - die Verwechslungsgefahr hoch ist. Sonst hat sie noch keiner zu Gesicht bekommen. Auch nicht Gerlinde Weinhäupl. Die 48-Jährige ist Mitglied bei der Ortsgruppe des Bund Naturschutz (BN) in Litzendorf. Sie ist der Katze ganz dicht auf den Fersen.Im Zug des Projekts "Wildkatzensprung" ist es dem BN 2013 erstmals gelungen, die Rückkehr der Wildkatze in die Fränkische Schweiz nachzuweisen. Nun soll bewiesen werden, dass dieselben Exemplare sich hier auch dauerhaft niedergelassen haben.Gerlinde Weinhäupl steht im Wald im Bereich des Geisbergs bei Litzendorf. Vor ihr der Lockstock, der mit Baldrian getränkt ist. Katzen stehen auf das für uns Menschen eher stinkende Düftchen. Sie mögen es sogar so sehr, dass sie sich an den Stöcken reiben - und das ist das, was Weinhäupl und andere engagierte Tierschützer wollen: Die Katze soll ihre Haare abstreifen."Letztes Jahr im April haben wir bereits an den Lockstöcken Haare gefunden", sagt Weinhäupl. Vor allem bei dem Lockstock von Katrin und Werner Schnabel konnten da zwei Katzenpaare mittels Probe festgestellt werden. Sie kamen immer wieder an den Stock. Das hat die Analyse im Labor ergeben."Deshalb machen wir die DNA-Analyse - und, um sicher zu gehen, dass die Wildkatze hier ihre Spuren hinterlassen hat und nicht die Hauskatze", sagt Gerlinde Weinhäupl. Denn eine Hauskatze sieht einer Wildkatze zum Verwechseln ähnlich. Größe und Gewicht sind ungefähr gleich. Bleibt nur die DNA-Analyse, um die europäische Wildkatze von der Hauskatze, die von der afrikanischen Wildkatze abstammt und erst später nach Deutschland kam, zu unterscheiden.Im Wald um Litzendorf hat der BN auch in diesem Jahr wieder Erfolg: An einigen der rund 50 Lockstöcke, die von der Ortsgruppe seit Februar aufgestellt wurden, waren immer wieder Haare zu finden. Auch an den Stöcken von Gerlinde Weinhäupl. Sie pickt die feinen Härchen mit einer Pinzette vom Holz ab, steckt diese in einen luftdichten Beutel. Die Probe geht ins Labor des Forschungsinstituts Senckenberg in Frankfurt. Bis sie ausgewertet ist, dauert es bis zum Spätsommer, erst dann weiß Weinhäupl, wer da an ihrem Stock war.In der Zwischenzeit startete sie einen anderen Versuch, um die Katze aufzuspüren: In der Nähe des Lockstocks hat sie eine Infrarotkamera angebracht. Die sollte die Wildkatze in der Nacht, wenn das Tier am liebsten unterwegs ist, auf frischer Tat ertappen. Doch: Die Wildkatze ist zu schlau. Gerlinde Weinhäupl hat bisher nur einen Marder und ein Wildschwein fotografiert, die sich versehentlich vor die Linse verirrt hatten.Das Foto wäre schön. Zum Nachweis ist die DNA aber viel aussagekräftiger. So soll nun mit der Auswertung auch festgestellt werden, ob die Wildkatze in der Fränkischen Schweiz etwas mit den Exemplaren in den Haßbergen zu tun hat. So könnte man die Wanderwege weiter nachzeichnen. Ein Foto einer Wildkatze in den Haßbergen gibt es im Übrigen schon. In Litzendorf muss man sich noch gedulden.Die Lockstöcke werden jetzt abgebaut. Das Projekt weiter in den Süden von Bayern verlagert. Bis zu 150 Wildkatzen wurden bisher in Bayern nachgewiesen, doch allein eine Population muss 500 Tiere haben, damit ihre Existenz gesichert ist. Diese Populationen sollen aufgebaut werden. Freiwillige wie Gerlinde Weinhäupl helfen dabei.Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die Katze in Bayern ausgerottet. In den 80er Jahren erfolgten Wiederansiedlungsprogramme. 2004 das EU geförderte Projekt "Rettungsnetz Wildkatze", seit 2011 das Projekt "Wildkatzensprung".MIt dem Projekt "Wildkatzensprung" soll zum ersten Mal herausgefunden werden, ob ein Austausch zwischen den Wildkatzen in den isolierten Wäldern Deutschlands stattfindet. Auch Wildkatzenwanderungen können individuell verfolgt werden. Der Aufbau einer Gendatenbank soll zur langfristigen Sicherung der Wildkatze und der Biodiversität dienen. Später will man die Wanderwege der Wildkatze durch das Anlegen von Korridoren unterstützen.Das Projekt wird durch das "Bundesprogramms Biologische Vielfalt" vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) gefördert.