Am 1. Mai wird ein Nachttopfmuseum in Thurnau eröffnet

Schönes, Ausgefallenes, Kurioses, Antikes - Anita Hofmann umgibt sich gern mit stilvollen Dingen, die eine Geschichte haben. Dazu gehört eine beeindruckende Sammlung von Nachttöpfen. Nicht irgendwelche alten Pötte, sondern eine Kollektion elegant und ganz unterschiedlich geformter, zum Teil aufwendig glasierter und bemalter Töpfe, die ein Stück europäischer Kulturgeschichte repräsentieren.An dieser außergewöhnlichen Sammlung lässt die 66-Jährige ab 1. Mai auch die Öffentlichkeit teilhaben. In ihrem Haus in Partenfeld hat sie ein kleines Museum eingerichtet, in dem an Wochenenden und Feiertagen ihre mit viel Liebe zum Detail gestaltete Ausstellung "Nachttopf auf Spitze" zu sehen ist."Meinen ersten Nachttopf, ein einfaches Modell aus heller Keramik, habe ich vor 30 Jahren auf einem Flohmarkt als Dekorationsartikel erstanden", erzählt Anita Hofmann von den Anfängen. "Zuhause erinnerte ich mich dann, dass bei meinen Großeltern in Bischofsgrün solche Nachttöpfe unter den hochbeinigen Betten standen."Toiletten mit Wasserspülung waren bis in die 60-er Jahre des 20. Jahrhunderts keineswegs überall selbstverständlich. Der Henkeltopf aus Porzellan, Keramik, Glas oder Blech war eine komfortable Alternative zum nächtlichen Weg Richtung Plumpsklo, das meist außerhalb des Hauses lag.Standesunterschiede ziehen sich auch durch diesen ganz privaten Aspekt des Lebens: Wer es sich leisten konnte, nutzte einen Luxus-Topf. Die 160 Exemplare der Sammlung zeigen schlichte Exemplare ebenso wie aufwendige aus Gründerzeit-Historismus und Jugendstil, wie sie in den wohlhabenden Bürgerhäusern in Gebrauch waren.Extravagante Versionen aufzuspüren, auf Flohmärkten und in Antiquitäten-Läden, wurde für Anita Hofmann im Lauf der Jahre zu einer echten Leidenschaft. "Wenn ich unterwegs bin, frage ich in jeder Stadt nach Antiquitäten-Händlern. Da renne ich dann hin und gucke, ob's Nachttöpfe gibt." Um den Preis feilscht sie grundsätzlich: Sonst macht's mir keinen Spaß." Mehr als 200 Exemplare hat sie schon gesammelt - aus Deutschland, England, Schweden, Frankreich, Tschechien und Belgien. Traditionsreiche Porzellanhersteller finden sich in der Kollektion ebenso wie Witz-Töpfe mit frechen Sprüchen.Repräsentative Stücke beeindrucken mit floralen Bemalungen und Gartenszenen. Auch Henkel ist nicht gleich Henkel - im den Details steckt künstlerische Vielfalt. Zu den Kuriositäten der Ausstellung gehören der französische "Hochzeitstopf" mit zwei Schüsseln und einem mittig angesetzten Henkel, ein Exemplar mit fünf Henkeln und lustigen Sinnsprüchen und ein umgebauter Stahlhelm aus dem ersten Weltkrieg sowie Miniaturnachttöpfe zur Dekoration.In Kulmbach wird seit einigen Jahren die alte Handarbeitstechnik des Spitzenklöppelns nach Brüsseler Art wieder gepflegt. Die Freundschaft mit einer Klöpplerin legte den Grundstein für die Kombination Nachttopf und Spitze. Die "Spitzenfrauen" haben ihre Arbeiten als Leihgabe zur Verfügung gestellt und geben dem stilvollen Ambiente des privaten Mini-Museums den letzten Schliff.Die Sammlerin öffnet ihr Museum in Partenfeld 2 ab Donnerstag, 1. Mai, jeweils Freitag, Samstag, Sonntag und an allen Feiertagen von 11 bis 17 Uhr (bis Oktober). Der Eintritt ist frei, doch ein Spenden-Nachttopf zur Deckung der Kosten steht bereit. Die Aufschrift sagt, was Sache ist: "Pecunia non olet - Geld stinkt nicht!"Mehr dazu finden Sie auf Homepage der Sammlung "Nachttopf auf Spitze".