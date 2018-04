Tauschfranken suchen in Erlangen die Spur des Bieres in Küche und Keller

In Erlangen kann man viele lange Nächte verbringen. Aber dunkler als hier wird es nicht. Einen guten Wegweiser für die langen Nächte haben Peter Lintl und Christian Wolff mit ihrem Erlanger Kneipenkochbuch vorgelegt. Als Führer in die Finsternis haben die beiden Doktoranden an der Erlanger Uni für mich Fritz Engelhardt, den Wirt vom Entlas-Keller, ausgewählt.Vor einer Woche habe ich - als Autor des Bierkochbuchs - mit den beiden eine Tour auf der Spur des Bamberger Bieres gemacht. Heute wollen mir die Kneipenkochbuchmacher beim Frankentausch die Erlanger Bierkultur zeigen. Gibt es die jenseits der Bergkirchweih? Ich bin gespannt, schließlich habe ich hier auch mal studiert (und Bier getrunken), dem Begriff Bierkultur bin ich aber erst später in Bamberg begegnet.Und nun geht es also nicht auf, sondern tatsächlich in den Keller unterm "Berch". Wir folgen Fritz Engelhardts "Einladung in das Innere des Berges". Engelhardt hat wirklich eine sehr innige Beziehung zum Berg und seinem Innenleben. "Ich bin ein echter Kellerratz geworden", beschreibt er sich. Sein Vater war schon Wirt auf dem Entlas-Keller und der kleine Fritz ist wohl schon mit zwei oder drei Jahren zum ersten Mal in die Unterwelt eingetaucht. Und er kommt immer wieder. "Wenn auf der Kirchweih Hochbetrieb herrscht, muss ich manchmal in den Keller - ganz ohne Licht", berichtet er. Chillen, würde man heute wohl dazu sagen, in sich gehen, trifft es bei Engelhardt wohl besser.Dieses Gefühl soll auch jeder, der hierher kommt, spüren können. Zum Beispiel, wenn man gemeinsam einen Ton anstimmt und dann dem Hall und dem Verklingen in den Gängen lauscht. Vor allem aber, wenn Engelhardt - nicht ohne Ansage - das letzte Licht löscht und die Besucher im Berg für eine Minute oder zwei - auch das Zeitgefühl geht schnell verloren - in absoluter Finsternis durch einen der Gänge gehen lässt.Sachinformationen kommen nicht zu kurz. Etwa, dass Erlangen sich einst "Bierhauptstadt" nannte und 23 Brauereien mehr Bier exportierten als Bamberg oder Kulmbach. Für einen wie mich, der vor einem Vierteljahrhundert Erlangen als Bier-Monokultur kennengelernt hat und dann ins Bier-Eldorado Bamberg gezogen ist, eine durchaus neue Erkenntnis. Um diese zu vertiefen führen mich Christian Wolff und Peter Lintl als nächste Station zur Steinbach Bräu.Die Braumeister Christoph Gewalt, der den Familienbetrieb nach über 70 Jahren wiederbelebte, und Roman Gause erläutern ihre Bierphilosophie, dass man sich wünscht, es würde einem nicht nur das Wasser im Mund zusammenlaufen. Und so kommt es dann auch. "Alles frisch", bestätigt ein Schluck vom "Storch". Das untergärige unfiltrierte Helle ist das Stammbier des Hauses - benannt nach den Störchen, die auf dem Brauereidach nisten. "Unser Bier ist vollkommen unbehandelt", erklärt Gause und fügt etwas überraschend hinzu: "Darum verkaufen wir es auch nicht an jeden." Tatsächlich scheint die Nachfrage größer als der Absatz. Aber nicht, weil die Brauer den Ausstoß nicht irgendwie erhöhen könnten. Sie wollen einfach nicht. "Das entspricht nicht unseren Prinzipien", stellt Gause klar und erklärt: "Frisches Bier schmeckt schon 500 Meter weiter anders. Und beim Zapfen kann man viele Fehler machen." Das würde dann auf die Brauerei zurückfallen. Also beliefern sie nur ein paar handverlesene Gaststätten, denen sie in der Kunst des richtigen Bierausschanks vertrauen.Die Kneipe und der Biergarten davor - der wie fast alle Erlanger Biergärten eigentlich ein Bierhof ist - wäre ein schöner Ort zum Verweilen. Zumal Christian Wolff zufolge, der viele Jahre direkt gegenüber gewohnt hat, auch die Küche einiges zu bieten hat. Im Kneipenkochbuch sind sie zum Beispiel mit einem Bratwurstsalat vertreten.Doch Christian Wolff und Peter Lintl wollen mir noch mehr aus ihrem kulinarischen Sammelband präsentieren. Den legendären Imbiss "Hühnertod", der mich zu einem Krimi inspiriert hat, haben sie nicht im Programm. Auch nicht die Bananenpizza vom Pleitegeier. An die habe ich mich schon zu meiner Studentenzeit nicht gewagt, obwohl ich oft dort gegessen habe.Den Alten Simpl gab's damals auch schon, aber drin war ich nie. Mir wird das beste Schnitzel von Erlangen versprochen. Könnte hinkommen. Ist jedenfalls eine gute Grundlage für eine lange Erlanger Nacht.Zum Buch: Peter Lintl, Christian Wolff: Kneipenkochbuch Erlangen, KKB (Eigenverlag), 70 Seiten, 12 Euro. Erhältlich in einigen Erlanger Buchhandlungen, den Kneipen oder online Weitere Informationen zu den einzelnen Stationen des Frankentauschs finden Sie in unserer Bildergalerie.