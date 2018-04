Erlanger Kneipenfans treffen Bamberger Bierkoch

Vor dem Bamberger Kloster Michaelsberg steht Hans Kurz, in der Hand das Bierkochbuch, das er zusammen mit seiner Frau Barbara Dicker verfasst hat. Rund 200 Rezepte von Spaghetti Bocklognese übers Bieramisu bis zum Caibierinha hat das Paar sich ausgedacht. Ob das bei den Erlangern gut ankommt? Schließlich sind auch Christian Wolff und Peter Lintl Kochbuchautoren. Das Erlanger Kneipenkochbuch war ihre Idee, die Rezepte haben sie nicht erfunden, sondern bei ihren Lieblingswirten gesammelt.Als Lintl um die Ecke biegt, nickt er beim Anblick des Klosters anerkennend. Wolff hat vor gut zehn Jahren in Bamberg gewohnt und kennt viele Sehenswürdigkeiten. Aber in die Kirche geht's nicht. Sondern ins Brauereimuseum, das im ehemaligen Brauhaus der Mönche untergebracht ist.Museumsbetreuerin Anne Backhaus führt das Trio im Schnelldurchgang zu den Exponaten im Keller, dann bis ganz hinunter in den Eiskeller. Dabei erklärt sie den Weg vom "Halm zum Glas" und erzählt ein paar Anekdoten. "Der Abt durfte in der Fastenzeit fünf Liter trinken, die Mönche zwei: Daher der Spruch: Das Flüssige bricht das Fasten nicht."Peter Lintl wundert sich, dass auf einer historischen Brauereilandkarte nichts in seiner Oberpfälzer Heimat eingezeichnet ist. "Ich war am Wochenende scho auf Zoigl", erzählt er. Die anderen kennen die Oberpfälzer Besonderheit des gemeinschaftlich gebrauten Bieres. Und finden: Langsam wird es Zeit, eins zu trinken. Anne Backhaus runzelt die Stirn, als sie erfährt, was sich Hans Kurz beim Frankentausch vorgenommen hat: "Die wichtigsten Bierstationen in Bamberg zeigen - das wird ja schwierig!", sagt sie zum Abschied.Aber als Zeitungsredakteur weiß Kurz viel über seine Gegend und als Biergenießer hat er beschlossen, seine Tauschfranken aus der Stadt zu bringen. Im Viereth-Trunstadter Ortsteil Weiher erwartet sie eine Brauereiführung mit Bierprobe bei Biersommelier Oswald Kundmüller. Sein Bruder Roland braut die vielfach ausgezeichneten Biere."Man verkostet nicht so kalt, wie man es normal trinkt", erklärt Oswald Kundmüller. Das Aroma entfalte sich bei Zimmertemperatur am besten. Bevor die Tauschfranken trinken dürfen, müssen sie riechen. Und zuhören. "Wir beginnen mit dem Weiherer Keller." Kundmüller schenkt das naturtrübe, unfiltrierte Bier in cognacschwenkerähnliche Gläser. Viermal wurde das Getränk mit dem European Beerstar ausgezeichnet, außerdem mit dem Consumers' Favo urite - es ist eigentlich das gewöhnlichste der Weiherer-Biere.Am Anfang wissen die Gäste nicht, was sie antworten sollen, als Kundmüller fragt, welche Farbe das Bier hat. Blond? Gold? Bernstein? Und wonach riecht es? Keiner sagt etwas. Erst mal.Am Anfang wissen die Gäste nicht, was sie antworten sollen, als Kundmüller fragt, welche Farbe das Bier hat. Blond? Gold? Bernstein? Und wonach riecht es? Keiner sagt etwas. Erst mal.Später plaudern die Männer wie selbstverständlich über Hefegeschmack, "das Zitronige" und "das Bananige". Beim "India Pale Ale" murmelt Lintl: "So schade!" Der Sommelier kippt die Reste dennoch weg und spült die Gläser mit Wasser aus. Das fruchtige und bittere, starke IPA ist ein Bier der Sonderserie - und ausverkauft. Aber das nächste ist genauso besonders: ein Bourbon-Bock, der in einem Whisky-Fass gelagert wurde. "Das schmiegt sich richtig an." Lintl schnalzt mit der Zunge. Wolff stellt sich vor, einen Abend mit seiner Freundin zu verratschen, während die Ein-Liter-Bock-Flasche langsam leer wird. Es wird über "Vanille-" und "Holzaromen" philosophiert.Für Alltag und Biergarten bevorzugen alle drei die gängigeren Sorten: Kurz das "ganz normale Keller", Wolff und Lintl das Rauchbier. Und so eines bekommen sie auf der letzten Station für heute noch einmal: Dieser Frankentausch endet auf dem Bamberger Spezi-Keller.Weitere Informationen zu den einzelnen Stationen des Frankentauschs finden Sie in unserer Bildergalerie.